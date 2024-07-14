https://ria.ru/20240714/putin-1959569201.html
У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков
У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков
У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:45
2024-07-14T13:45
2024-07-14T13:45
политика
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, нет, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, говоря о том, планирует ли президент РФ созвониться с Трампом после покушения.
https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков
Песков: у Путина нет планов телефонного разговора с Трампом после покушения