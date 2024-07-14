https://ria.ru/20240714/putin-1959569201.html

У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков

У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

У Путина нет планов телефонного разговора с Трампом, заявил Песков

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:45

2024-07-14T13:45

2024-07-14T13:45

политика

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, нет, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, говоря о том, планирует ли президент РФ созвониться с Трампом после покушения.

https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин