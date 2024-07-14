Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 14.07.2024 (обновлено: 10:50 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/primore-1959505190.html
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба - РИА Новости, 14.07.2024
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
Следователи в Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, сообщило СУ СК России по Приморскому краю. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:19
2024-07-14T10:50
происшествия
россия
приморский край
хасанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959511328_0:0:418:235_1920x0_80_0_0_1f1d3d92ab82dc90876db1095c27f56e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Следователи в Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, сообщило СУ СК России по Приморскому краю. "Следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в клубе Pazzle в селе Андреевка задержали в порядке статьи 91 УПК трех подозреваемых: 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова, 29-летнего Нахмеда Ибадова (часть 2 статьи 213 УК). По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьной в селе Андреевка, произвели не менее четырех-пяти выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух", — отметили в ведомстве. Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые из-за этого решили отомстить. Следователи намерены добиться заключения злоумышленников под стражу. Кроме того, продолжается работа по установлению других участников хулиганских действий.В социальных сетях ранее распространилась информация о конфликте, произошедшем в курортном селе Андреевка Хасанского района. Ночью в пятницу группа мужчин с пистолетами напала на охранников местного ночного клуба "Пазл". Причиной конфликта якобы стал отказ пропустить их в заведение. На видеозаписи конфликта видно, как мужчины налетают с кулаками на охранников у входа в заведение, некоторые при этом стреляют из пистолетов в воздух. Слышны крики и угрозы. По сообщениям очевидцев, охранники вывели гостей клуба через задний двор, а нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись. Краевая полиция сообщила о проведении проверки по факту инцидента.
https://ria.ru/20240713/delo-1959493373.html
https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html
россия
приморский край
хасанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959511328_20:0:380:270_1920x0_80_0_0_6d91eddf5078a8f7e16a135279a70bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, хасанский район
Происшествия, Россия, Приморский край, Хасанский район
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

В приморской Андреевке задержали 3 участников драки со стрельбой у ночного клуба

© СУСК России по Приморскому краюСледователи СКР установили участников хулиганских действий в клубе села Андреевка
Следователи СКР установили участников хулиганских действий в клубе села Андреевка - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© СУСК России по Приморскому краю
Следователи СКР установили участников хулиганских действий в клубе села Андреевка
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Следователи в Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, сообщило СУ СК России по Приморскому краю.
"Следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в клубе Pazzle в селе Андреевка задержали в порядке статьи 91 УПК трех подозреваемых: 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова, 29-летнего Нахмеда Ибадова (часть 2 статьи 213 УК). По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьной в селе Андреевка, произвели не менее четырех-пяти выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух", — отметили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге
Вчера, 23:48
Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые из-за этого решили отомстить.
Следователи намерены добиться заключения злоумышленников под стражу. Кроме того, продолжается работа по установлению других участников хулиганских действий.
В социальных сетях ранее распространилась информация о конфликте, произошедшем в курортном селе Андреевка Хасанского района. Ночью в пятницу группа мужчин с пистолетами напала на охранников местного ночного клуба "Пазл". Причиной конфликта якобы стал отказ пропустить их в заведение. На видеозаписи конфликта видно, как мужчины налетают с кулаками на охранников у входа в заведение, некоторые при этом стреляют из пистолетов в воздух. Слышны крики и угрозы. По сообщениям очевидцев, охранники вывели гостей клуба через задний двор, а нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись. Краевая полиция сообщила о проведении проверки по факту инцидента.
Массовая драка в Краснодаре между местными жителями и мигрантами - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
7 июля, 15:29
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайХасанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала