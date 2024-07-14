В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
В приморской Андреевке задержали 3 участников драки со стрельбой у ночного клуба
© СУСК России по Приморскому краюСледователи СКР установили участников хулиганских действий в клубе села Андреевка
© СУСК России по Приморскому краю
Следователи СКР установили участников хулиганских действий в клубе села Андреевка
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Следователи в Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, сообщило СУ СК России по Приморскому краю.
"Следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в клубе Pazzle в селе Андреевка задержали в порядке статьи 91 УПК трех подозреваемых: 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова, 29-летнего Нахмеда Ибадова (часть 2 статьи 213 УК). По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьной в селе Андреевка, произвели не менее четырех-пяти выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух", — отметили в ведомстве.
Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые из-за этого решили отомстить.
Следователи намерены добиться заключения злоумышленников под стражу. Кроме того, продолжается работа по установлению других участников хулиганских действий.
В социальных сетях ранее распространилась информация о конфликте, произошедшем в курортном селе Андреевка Хасанского района. Ночью в пятницу группа мужчин с пистолетами напала на охранников местного ночного клуба "Пазл". Причиной конфликта якобы стал отказ пропустить их в заведение. На видеозаписи конфликта видно, как мужчины налетают с кулаками на охранников у входа в заведение, некоторые при этом стреляют из пистолетов в воздух. Слышны крики и угрозы. По сообщениям очевидцев, охранники вывели гостей клуба через задний двор, а нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись. Краевая полиция сообщила о проведении проверки по факту инцидента.