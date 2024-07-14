https://ria.ru/20240714/primore-1959505190.html

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба - РИА Новости, 14.07.2024

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

Следователи в Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, сообщило СУ СК России по Приморскому краю. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:19

2024-07-14T03:19

2024-07-14T10:50

происшествия

россия

приморский край

хасанский район

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Следователи в Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, сообщило СУ СК России по Приморскому краю. "Следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в клубе Pazzle в селе Андреевка задержали в порядке статьи 91 УПК трех подозреваемых: 25-летнего Анатолия Гузеева, 26-летнего Вахида Ибадова, 29-летнего Нахмеда Ибадова (часть 2 статьи 213 УК). По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьной в селе Андреевка, произвели не менее четырех-пяти выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух", — отметили в ведомстве. Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые из-за этого решили отомстить. Следователи намерены добиться заключения злоумышленников под стражу. Кроме того, продолжается работа по установлению других участников хулиганских действий.В социальных сетях ранее распространилась информация о конфликте, произошедшем в курортном селе Андреевка Хасанского района. Ночью в пятницу группа мужчин с пистолетами напала на охранников местного ночного клуба "Пазл". Причиной конфликта якобы стал отказ пропустить их в заведение. На видеозаписи конфликта видно, как мужчины налетают с кулаками на охранников у входа в заведение, некоторые при этом стреляют из пистолетов в воздух. Слышны крики и угрозы. По сообщениям очевидцев, охранники вывели гостей клуба через задний двор, а нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись. Краевая полиция сообщила о проведении проверки по факту инцидента.

https://ria.ru/20240713/delo-1959493373.html

https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

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приморский край

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происшествия, россия, приморский край, хасанский район