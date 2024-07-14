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СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем - РИА Новости, 14.07.2024
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09:36 14.07.2024 (обновлено: 09:48 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/podozrevaemyy-1959533716.html
СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем
СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания, был... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:36
2024-07-14T09:48
в мире
покушение на дональда трампа
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания, был республиканцем, сообщает газета Washington Post."Согласно записям о статусе избирателей штата, Крукс является зарегистрированным республиканцем", - говорится в сообщении издания.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959532487.html
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в мире, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша
В мире, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, США
СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем

СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа Мэтью Крукс был республиканцем

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания, был республиканцем, сообщает газета Washington Post.
"Согласно записям о статусе избирателей штата, Крукс является зарегистрированным республиканцем", - говорится в сообщении издания.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди
09:31
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем
09:36
 
В миреПокушение на Дональда ТрампаДональд ТрампСША
 
 
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