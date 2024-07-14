https://ria.ru/20240714/podozrevaemyy-1959533716.html

СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем

СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания, был... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:36

2024-07-14T09:36

2024-07-14T09:48

в мире

покушение на дональда трампа

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания, был республиканцем, сообщает газета Washington Post."Согласно записям о статусе избирателей штата, Крукс является зарегистрированным республиканцем", - говорится в сообщении издания.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959532487.html

https://ria.ru/20240714/podozrevaemyy-1959533716.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша