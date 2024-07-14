https://ria.ru/20240714/pochta-1959542136.html

Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО

Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО - РИА Новости, 14.07.2024

Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, отметив помощь коллектива бойцам, сражающимся в ходе... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:26

2024-07-14T10:26

2024-07-14T10:26

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

почта россии

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, отметив помощь коллектива бойцам, сражающимся в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День российской почты отмечается в воскресенье. "Особо отмечу деятельную помощь коллектива "Почты России" нашим бойцам, мужественно сражающимся в ходе специальной военной операции. В короткие сроки была организована бесплатная пересылка почтовых отправлений и гуманитарных грузов, чтобы каждый защитник отечества смог ощутить внимание и искреннюю заботу родственников, друзей и просто чутких, неравнодушных людей", - говорится в телеграмме. По словам Путина, "Почта России" может по праву гордиться яркими страницами истории в России. Он подчеркнул, что сегодня почта остаётся самым доступным средством общения, объединяет людей, живущих в разных городах и государствах, обеспечивает стабильную работу предприятий и учреждений, доставляет пенсии и пособия. "Уверен, вы и впредь будете честно трудиться, достойно решать задачи, направленные на совершенствование инфраструктуры почтовой связи и повышение качества услуг", - добавил президент. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил работников российской почты и выразил особые слова благодарности тем, кто трудится в непростых условиях и доставляет посылки и социальные выплаты военнослужащим и жителям Донецкой народной республики и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.Двадцать девятого марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Сейчас предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Почта постоянно работает над укреплением трансграничного обмена, выстраивая логистические каналы с основными торговыми партнерами России. Так, в 2023 году компания возобновила доставку в 13 стран. В 2024 году организация возобновила доставку в 14 стран Африки. Всего компания работает более чем со 140 странами.

https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html

https://ria.ru/20240714/pochta-1959175858.html

https://ria.ru/20240401/pochta-1937084208.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, почта россии, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин