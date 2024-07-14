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Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pochta-1959542136.html
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО - РИА Новости, 14.07.2024
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, отметив помощь коллектива бойцам, сражающимся в ходе... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:26
2024-07-14T10:26
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
почта россии
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, отметив помощь коллектива бойцам, сражающимся в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День российской почты отмечается в воскресенье. "Особо отмечу деятельную помощь коллектива "Почты России" нашим бойцам, мужественно сражающимся в ходе специальной военной операции. В короткие сроки была организована бесплатная пересылка почтовых отправлений и гуманитарных грузов, чтобы каждый защитник отечества смог ощутить внимание и искреннюю заботу родственников, друзей и просто чутких, неравнодушных людей", - говорится в телеграмме. По словам Путина, "Почта России" может по праву гордиться яркими страницами истории в России. Он подчеркнул, что сегодня почта остаётся самым доступным средством общения, объединяет людей, живущих в разных городах и государствах, обеспечивает стабильную работу предприятий и учреждений, доставляет пенсии и пособия. "Уверен, вы и впредь будете честно трудиться, достойно решать задачи, направленные на совершенствование инфраструктуры почтовой связи и повышение качества услуг", - добавил президент. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил работников российской почты и выразил особые слова благодарности тем, кто трудится в непростых условиях и доставляет посылки и социальные выплаты военнослужащим и жителям Донецкой народной республики и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.Двадцать девятого марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Сейчас предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Почта постоянно работает над укреплением трансграничного обмена, выстраивая логистические каналы с основными торговыми партнерами России. Так, в 2023 году компания возобновила доставку в 13 стран. В 2024 году организация возобновила доставку в 14 стран Африки. Всего компания работает более чем со 140 странами.
https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html
https://ria.ru/20240714/pochta-1959175858.html
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россия, владимир путин, почта россии, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Почта России, Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам СВО

Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, участвующим в операции на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Отделение "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, отметив помощь коллектива бойцам, сражающимся в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День российской почты отмечается в воскресенье.
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"Особо отмечу деятельную помощь коллектива "Почты России" нашим бойцам, мужественно сражающимся в ходе специальной военной операции. В короткие сроки была организована бесплатная пересылка почтовых отправлений и гуманитарных грузов, чтобы каждый защитник отечества смог ощутить внимание и искреннюю заботу родственников, друзей и просто чутких, неравнодушных людей", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, "Почта России" может по праву гордиться яркими страницами истории в России. Он подчеркнул, что сегодня почта остаётся самым доступным средством общения, объединяет людей, живущих в разных городах и государствах, обеспечивает стабильную работу предприятий и учреждений, доставляет пенсии и пособия.
"Уверен, вы и впредь будете честно трудиться, достойно решать задачи, направленные на совершенствование инфраструктуры почтовой связи и повышение качества услуг", - добавил президент.
Сотрудники отделения Почты России на улице Бауманская во время запуска проекта Почта без очередей - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
День российской почты
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил работников российской почты и выразил особые слова благодарности тем, кто трудится в непростых условиях и доставляет посылки и социальные выплаты военнослужащим и жителям Донецкой народной республики и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.
Двадцать девятого марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Сейчас предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок.
Почта постоянно работает над укреплением трансграничного обмена, выстраивая логистические каналы с основными торговыми партнерами России. Так, в 2023 году компания возобновила доставку в 13 стран. В 2024 году организация возобновила доставку в 14 стран Африки. Всего компания работает более чем со 140 странами.
Вывеска Почты России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил обновить отделения "Почты России"
1 апреля, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПочта РоссииОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМихаил Мишустин
 
 
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