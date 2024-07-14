https://ria.ru/20240714/pochta-1959175858.html

День российской почты

День российской почты - РИА Новости, 14.07.2024

День российской почты

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2024 году эта дата приходится на 14 июля. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T00:31

2024-07-14T00:31

2024-07-14T00:31

справки

россия

день российской почты

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Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2024 году эта дата приходится на 14 июля. Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в IX веке. В XIII веке, во времена монгольского ига, завоеватели ввели на Руси передовую для того времени ямскую систему доставки почты. Через ямы – почтовые станции, расположенные в 40-50 километрах друг от друга, – гонцы могли быстро привезти послание конкретному адресату. В это же время возникло первое почтовое регулирование – документ, который описывал правила проезда гонцов по русским землям. В XVI веке для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ. С конца XVII века ямскую систему начала заменять почтовая – на отправку собирали сразу много писем и доставляли их по адресам вдоль почтовой линии. К XVIII веку во всех главных городах провинций и уездов начали появляться почтамты и почтовые конторы. Посылки и корреспонденцию доставляли также за рубеж – в Прибалтику, Германию и Скандинавию.В 1721 году Петр I ввел должность генерал-пост-директора (генерал-почтмейстера), которому подчинялась почта. В результате реформы почтовые учреждения обрели четкую иерархическую структуру. Высшими органами были почтамты, им были подчинены губернские почтмейстеры, а губернским почтмейстерам – уездные. Низшей ступенью местного почтового управления стали почтовые станции. В 1723 году Ямской приказ был переименован в Ямскую канцелярию. В 1782 году было создано Главное почтовое правление для управления почтами и почтовыми учреждениями. В 1802 году в связи с учреждением в Российской империи министерств учреждение было присоединено к министерству внутренних дел.В XIX веке Россия одной из первых стран стала доставлять посылки и письма на поездах. В 1837 году первый вагон с корреспонденцией отправился из Санкт-Петербурга в Царское Село (сейчас Пушкин). С 1874 года, когда Российская империя вошла во Всемирный почтовый союз, начало формироваться единое международное пространство для обмена письмами и посылками. Появились почтовые ящики и марки, частная переписка стала преобладать над государственной. К концу века почтой отправляли бандероли, образцы товаров, денежные переводы, открытки и заказные письма для частных лиц.С начала XX века почтовые отделения стали открывать в самых отдаленных российских городах и селах. С 1922 года посылки и письма начали доставлять на самолетах. С 1971 года в СССР стали использовать традиционный шестизначный индекс, который помог упростить обработку почтовых отправлений. Тогда же началась автоматизация процессов – появились транспортеры, штемпелевальные машины, кассовые аппараты. Благодаря этому сроки обработки и доставки сократились.С приходом советской власти статус почтового ведомства повысился и выделился Народный комиссариат почт и телеграфов, который в 1932 году был переименован в Народный комиссариат связи СССР. В 1946 году учреждение было преобразовано в Министерство связи СССР. Руководство почтовой связью стало осуществляться Почтовым управлением, входившим в состав министерства.В СССР многие десятилетия предприятия почты существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существовавшие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация. 29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России". Предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников.Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 500 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). В декабре 2019 года советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию. Согласно документу, в результате ее реализации "Почта России" станет лидером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг и т.д. Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 35 тысяч городских и сельских отделений связи, 16 тысяч единиц транспортной техники. Общая протяженность логистических маршрутов составляет 2,3 миллиона километров. "Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С. В 2022 году организация запустила срочную доставку из отделений. Сейчас курьер приносит посылку за 15-90 минут. Сервис уже работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Волгограде и др. Почта также построила одну из пяти крупнейших в России сетей почтоматов. В 2022 году компания подключила 2,5 тысячи устройств. Собственная сеть насчитывает около пяти тысяч почтоматов, а вместе с партнерскими – 7,5 тысячи. Компания начала тестировать автономные почтоматы, которые можно устанавливать в подъездах жилых домов и на улице. Первые такие устройства заработали в поселке Отрадное в Московской области. По состоянию на май 2024 года Почта России начала выдавать отправления в почтоматах более чем в тысячи отделений. С помощью автоматических станций организация планирует доставлять более 500 тысяч посылок в месяц. Совместно с РЖД "Почта России" начала перевозить грузы контейнерными поездами. В мае 2022 года компании запустили первый почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту Москва – Владивосток. Сервис ориентирован на перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих сборных грузов. По этому направлению в 2022 году Почтой России было отправлено 44 контейнерных поезда, в 2023 году – 109 поездов. С 2022 года "Почта России" в 75 городах оказывает продавцам маркетплейсов услугу по доставке товаров на склады торговых площадок. В 2023 году РЖД и Почта России запустили новые трансграничные железнодорожные маршруты для доставки международных отправлений из Хуньчуня (Китай) во Владивосток и Новосибирск. С начала запуска проекта Почта России перевезла более 400 тысяч международных отправлений. Это первый проект прямого железнодорожного сообщения Китай – Россия в почтовых вагонах. Новый железнодорожный магистральный сервис стал альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости. В 2024 году Почта России начала тестировать технологии искусственного интеллекта в логистике для моделирования маршрутов. Благодаря проекту организация автоматизирует рутинные операции и сможет строить более оптимальные маршруты. Внедрении системы интеллектуального моделирования в почтовой логистике планируется провести в период с 2024 по 2026 год. За 2023 год Почте России удалось сократить чистый убыток почти в 4 раза – с 27 миллиардов рублей в 2022 году до 7 миллиардов. Выручка компании по итогам года выросла до 212 миллиардов рублей. Валовая прибыль составила шесть миллиардов рублей против убытка в девять миллиардов годом ранее. Компания сократила долговые обязательства на 14 миллиардов рублей.В 2023 году Почта России обновила 345 отделений и еще 1282 сельских отделений модернизировала, что позволило повысить качество обслуживания для 3,4 миллиона сельских жителей. В 2023 году компания открыла 68 новых отделений.Продолжают развиваться коммерческие складские услуги, в частности введен в строй логистический центр в Нижнем Новгороде. С 2023 года компания оказывает складские услуги для игроков рынка электронной торговли в логистических центрах Внукова, Казани и Новосибирска. Всего за 2023 год Почта России запустила более 20 новых сервисов и функционалов для клиентов, большинство из них доступны для заказа в онлайн-каналах. Это, например, цифровые марки для населения, сервис безопасной сделки для онлайн-покупок, складские сервисы и многое другое.Почта постоянно работает над укреплением трансграничного обмена, выстраивая логистические каналы с основными торговыми партнерами России. Так, в 2023 году компания возобновила доставку в 13 стран. В 2024 году организация возобновила доставку в 14 стран Африки. Всего компания работает более чем со 140 странами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день российской почты