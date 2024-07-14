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Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России - РИА Новости, 14.07.2024
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14:24 14.07.2024 (обновлено: 14:36 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/peskov-1959575313.html
Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России
Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России - РИА Новости, 14.07.2024
Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России
Запад считает, что все страны должны гарантировать России полную изоляцию, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран, заявил... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:24
2024-07-14T14:36
россия
дмитрий песков
индия
нарендра моди
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Запад считает, что все страны должны гарантировать России полную изоляцию, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других. Понятно, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество стран, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах" , - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Подобные встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы", добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, индия, нарендра моди, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин
Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России

Песков: Запад считает, что все страны должны гарантировать РФ полную изоляцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Запад считает, что все страны должны гарантировать России полную изоляцию, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других. Понятно, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество стран, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах" , - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Подобные встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы", добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Отношения России и Индии не направлены против третьих стран, заявил Песков
Вчера, 14:28
 
РоссияДмитрий ПесковИндияНарендра МодиВладимир Путин
 
 
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