Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России
Песков: Запад считает, что все страны должны гарантировать РФ полную изоляцию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Запад считает, что все страны должны гарантировать России полную изоляцию, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других. Понятно, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество стран, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах" , - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Подобные встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы", добавил Песков.