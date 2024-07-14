https://ria.ru/20240714/peskov-1959575313.html

Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России

Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России - РИА Новости, 14.07.2024

Кремль прокомментировал идею Запада о полной изоляции России

Запад считает, что все страны должны гарантировать России полную изоляцию, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран, заявил... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:24

2024-07-14T14:24

2024-07-14T14:36

россия

дмитрий песков

индия

нарендра моди

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Запад считает, что все страны должны гарантировать России полную изоляцию, но такая линия контрастирует с интересами других больших стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других. Понятно, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество стран, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах" , - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Подобные встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы", добавил Песков.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959575796.html

россия

индия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, индия, нарендра моди, владимир путин