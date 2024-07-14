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Москва выразила соболезнования семье погибшего из-за покушения на Трампа
Москва выразила соболезнования семье погибшего из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Москва выразила соболезнования семье погибшего из-за покушения на Трампа
Россия выражает соболезнования семье погибшего в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа, желает скорейшего выздоровления пострадавшим,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:29
2024-07-14T13:29
2024-07-14T13:43
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия выражает соболезнования семье погибшего в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он журналистам.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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покушение на дональда трампа, сша, дональд трамп, россия, в мире
Покушение на Дональда Трампа, США, Дональд Трамп, Россия, В мире
Москва выразила соболезнования семье погибшего из-за покушения на Трампа
Песков: Россия соболезнует семье погибшего в связи с покушением на Трампа