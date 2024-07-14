https://ria.ru/20240714/oteli-1959530121.html

Названы города, где наиболее популярны отели "все включено"

Названы города, где наиболее популярны отели "все включено" - РИА Новости, 14.07.2024

Названы города, где наиболее популярны отели "все включено"

Туристы, планируя путешествие по России в июле-сентябре, чаще всего выбирают отели "все включено" в Краснодарском крае (Анапа и Витязево), а также в Тюмени и... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:22

2024-07-14T09:22

2024-07-14T09:22

туризм

новости - туризм

россия

анапа

тюмень

отдых в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149906/40/1499064069_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_c98eb0ade4ce61a4261e62a43d6ada86.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Туристы, планируя путешествие по России в июле-сентябре, чаще всего выбирают отели "все включено" в Краснодарском крае (Анапа и Витязево), а также в Тюмени и городах Подмосковья, говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных, его результаты есть у РИА Новости. Там проанализировали бронирования в отелях, работающих по системе "все включено", с июля по сентябрь. "В России возглавляет список городов, где наиболее популярны отели all inclusive ("все включено"), Анапа: почти треть бронирований, или 32,2%, приходится на этот город", - рассказали в компании. Аналитики отметили, что второе место по России с долей 17,2% заняла Тюмень: сибирский административный центр привлекает туристов термальными источниками. "А на третьей строчке рейтинга снова оказался краснодарский курорт: 9,2% заказов по системе "все включено" оформлено в поселке Витязево", - подчеркнули в сервисе. Кроме того, в топе оказалось несколько городов Подмосковья: Пересвет (доля 4,6%), Звенигород (3,5%), Воскресенск (3,4%) и Солнечногорск (3,3%). По данным OneTwoTrip, остальные локации расположены на побережье Чёрного моря: Геленджик (3,2%), Адлер (3,1%) и Мацеста (2,3%). Сервис также изучил бронирования отелей "все включено" россиянами за рубежом. "Многие популярные зарубежные города, где россияне бронируют отели all inclusive, находятся в Турции. В топе их оказалось сразу пять, причем три заняли лидирующие места: Бодрум с долей 12,4% на первой строчке, следом идут Анталья (10,1%) и Кемер (8,5%). Также в списке оказались Белек (6,2%) и Сиде (1,6%)", - отметили аналитики. "Гостиницы, предлагающие отдых по системе "все включено", в этом курортном сезоне также часто бронируют в Варадеро (на него приходится 7% отельных заказов), Хургаде (5,4%), Мале (2,6%), одном из эмиратов Аджмане (2,3%) и в Закинтосе, столице греческого острова Закинф (1,7%)", - заключили в сервисе.

https://ria.ru/20240710/oteli-1958717994.html

https://ria.ru/20240607/otdykh-1868561647.html

https://ria.ru/20230923/anapa-1898096103.html

россия

анапа

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, анапа, тюмень, отдых в россии