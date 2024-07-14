ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов
ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов, пострадали 12 человек
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 13 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 58 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 37 беспилотников. Двенадцать человек пострадали, из них пять госпитализированы. Различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 28 частных домовладениях, 4 коммерческих объектах, 2 социальных объектах, а также 38 автомобилях. Больше всего повреждений выявлено в Шебекинском округе.
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"В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское выпущено 3 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была совершена атака с помощью одного беспилотника... В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 15 боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 13 населенным пунктам было выпущено 14 снарядов и 9 беспилотников. В поселке Октябрьский после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль ранен один человек. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 6 населенным пунктам выпущено 2 боеприпаса и 13 БПЛА. В результате одной из атак дронов ранен мужчина. В Краснояружском районе, по данным губернатора, по шести селам выпущено 10 боеприпасов, также нанесены удары с помощью 5 БПЛА и один беспилотник сбит системой ПВО.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Нежеголь, Зиборовка и хутору Марьино выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 5 беспилотников… В Шебекинском городском округе пострадали 10 мирных жителей: 9 пострадали в результате обстрела Шебекино и один человек был ранен в поселке Красное. Шестерым раненым оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой. Четверо пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу, из них в тяжелом состоянии мужчина с открытой черепно-мозговой травмой", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.