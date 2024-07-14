https://ria.ru/20240714/obstrel-1959543188.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов - РИА Новости, 14.07.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:32

2024-07-14T10:32

2024-07-14T10:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 13 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 58 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 37 беспилотников. Двенадцать человек пострадали, из них пять госпитализированы. Различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 28 частных домовладениях, 4 коммерческих объектах, 2 социальных объектах, а также 38 автомобилях. Больше всего повреждений выявлено в Шебекинском округе. "В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское выпущено 3 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была совершена атака с помощью одного беспилотника... В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 15 боеприпасов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 13 населенным пунктам было выпущено 14 снарядов и 9 беспилотников. В поселке Октябрьский после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль ранен один человек. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 6 населенным пунктам выпущено 2 боеприпаса и 13 БПЛА. В результате одной из атак дронов ранен мужчина. В Краснояружском районе, по данным губернатора, по шести селам выпущено 10 боеприпасов, также нанесены удары с помощью 5 БПЛА и один беспилотник сбит системой ПВО. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Нежеголь, Зиборовка и хутору Марьино выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 5 беспилотников… В Шебекинском городском округе пострадали 10 мирных жителей: 9 пострадали в результате обстрела Шебекино и один человек был ранен в поселке Красное. Шестерым раненым оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой. Четверо пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу, из них в тяжелом состоянии мужчина с открытой черепно-мозговой травмой", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240713/obstrel-1959423054.html

https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков