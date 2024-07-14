https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html

"Нужно срочно его убрать". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за ситуации в США

"Нужно срочно его убрать". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за ситуации в США - РИА Новости, 14.07.2024

"Нужно срочно его убрать". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за ситуации в США

Солдаты Вооруженных сил Украины боятся, что поражение Байдена на выборах в США лишит их американской военной поддержки, пишет The New York Post. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:14

2024-07-14T13:14

2024-07-14T13:14

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины боятся, что поражение Байдена на выборах в США лишит их американской военной поддержки, пишет The New York Post."Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше", — цитируют журналисты слова украинского военнослужащего.Как указали обозреватели, солдаты ВСУ считают, что наилучшим поступком нынешнего американского лидера для Украины будет выход из президентской гонки, особенно после того, как Байден назвал Владимира Путина президентом Украины в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.Провальные дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.Президент США Джо Байден 12 июля в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину.

https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959485690.html

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир путин, джо байден, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, политика