Рейтинг@Mail.ru
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 14.07.2024 (обновлено: 12:17 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/nato-1959554686.html
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:51
2024-07-14T12:17
россия
нато
в мире
украина
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6efa0a7b3bf6a65a5c186b5e7fe7bc.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в Telegram-канале Зарубина, интервью записано 11 июля."Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, как бы он оценил итоги саммита НАТО.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d481438eb0aac0b1e9779929f1741614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, украина, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, НАТО, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков

Песков: НАТО демонстрирует, что не склонна к гибкости и остается врагом России

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в Telegram-канале Зарубина, интервью записано 11 июля.
"Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, как бы он оценил итоги саммита НАТО.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
12:09
 
РоссияНАТОВ миреУкраинаДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала