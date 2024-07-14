https://ria.ru/20240714/nato-1959554686.html
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:51
2024-07-14T11:51
2024-07-14T12:17
россия
нато
в мире
украина
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в Telegram-канале Зарубина, интервью записано 11 июля."Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, как бы он оценил итоги саммита НАТО.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, украина, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, НАТО, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков
Песков: НАТО демонстрирует, что не склонна к гибкости и остается врагом России