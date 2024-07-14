https://ria.ru/20240714/nato-1959554686.html

НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков

НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России, заявил Песков

НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:51

2024-07-14T11:51

2024-07-14T12:17

россия

нато

в мире

украина

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Кадры выложены в Telegram-канале Зарубина, интервью записано 11 июля."Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на вопрос, как бы он оценил итоги саммита НАТО.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нато, в мире, украина, дмитрий песков, павел зарубин