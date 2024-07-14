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В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими - РИА Новости, 14.07.2024
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11:43 14.07.2024 (обновлено: 13:23 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/nato-1959553271.html
В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими
В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими - РИА Новости, 14.07.2024
В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России, об этом он заявил Павлу Зарубину, кадры выложили в Telegram... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:43
2024-07-14T13:23
россия
нато
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России, об этом он заявил Павлу Зарубину, кадры выложили в Telegram журналиста.&quot;Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО&quot;, — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как бы он оценил итоги саммита альянса.Пресс-секретарь напомнил, что блок четко указал на будущее вступление соседней страны в НАТО. По его словам, таким образом альянс дал понять, что его члены не будут учитывать "главную озабоченность России", которая была "краеугольным камнем при начале СВО".Как указал Песков, такие шаги Запада показывают, что пока нет никаких предпосылок для переговоров. "Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", — отметил представитель Кремля.Он также констатировал, что отношения России и Соединенных Штатов находятся в стадии глубокой и острой конфронтации. И хотя сейчас не видно каких-то предпосылок для выхода "из этого пике", когда-нибудь это все-таки случится, добавил Песков.Интервью записали 11 июля.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959556988.html
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россия, нато, дмитрий песков, в мире
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими

Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России, об этом он заявил Павлу Зарубину, кадры выложили в Telegram журналиста.
«

"Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как бы он оценил итоги саммита альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО
12:15
Пресс-секретарь напомнил, что блок четко указал на будущее вступление соседней страны в НАТО. По его словам, таким образом альянс дал понять, что его члены не будут учитывать "главную озабоченность России", которая была "краеугольным камнем при начале СВО".
Как указал Песков, такие шаги Запада показывают, что пока нет никаких предпосылок для переговоров.
«
"Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", — отметил представитель Кремля.
Он также констатировал, что отношения России и Соединенных Штатов находятся в стадии глубокой и острой конфронтации. И хотя сейчас не видно каких-то предпосылок для выхода "из этого пике", когда-нибудь это все-таки случится, добавил Песков.
Интервью записали 11 июля.
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