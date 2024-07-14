https://ria.ru/20240714/nato-1959553271.html

В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими

В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими - РИА Новости, 14.07.2024

В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России, об этом он заявил Павлу Зарубину, кадры выложили в Telegram... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:43

2024-07-14T11:43

2024-07-14T13:23

россия

нато

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России, об этом он заявил Павлу Зарубину, кадры выложили в Telegram журналиста."Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как бы он оценил итоги саммита альянса.Пресс-секретарь напомнил, что блок четко указал на будущее вступление соседней страны в НАТО. По его словам, таким образом альянс дал понять, что его члены не будут учитывать "главную озабоченность России", которая была "краеугольным камнем при начале СВО".Как указал Песков, такие шаги Запада показывают, что пока нет никаких предпосылок для переговоров. "Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", — отметил представитель Кремля.Он также констатировал, что отношения России и Соединенных Штатов находятся в стадии глубокой и острой конфронтации. И хотя сейчас не видно каких-то предпосылок для выхода "из этого пике", когда-нибудь это все-таки случится, добавил Песков.Интервью записали 11 июля.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959556988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нато, дмитрий песков, в мире