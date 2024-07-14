https://ria.ru/20240714/most-1959522340.html
В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин - РИА Новости, 14.07.2024
В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин
В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 600 машин, время ожидания около двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:18
2024-07-14T08:18
2024-07-14T08:40
крымский мост
тамань (станица)
керчь
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 600 машин, время ожидания около двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 8.00 мск воскресенья.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей пикап. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20240712/most-1959280670.html
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
тамань (станица)
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крымский мост, тамань (станица), керчь, азовское море
Крымский мост, Тамань (станица), Керчь, Азовское море
В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин
В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 600 машин