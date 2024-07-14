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В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов - РИА Новости, 14.07.2024
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Религия
 
10:03 14.07.2024 (обновлено: 10:55 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/monakhi-1959539192.html
В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов
В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов - РИА Новости, 14.07.2024
В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов
В монастыре Оптина пустынь собрали десятки свидетельств о чудесах, связанных с убитыми в 1993 году тремя насельниками обители, и продолжают собирать такие... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:03
2024-07-14T10:55
религия
оптина пустынь
калужская область
россия
федор достоевский
дмитрий певцов
амвросий оптинский (александр гренков)
сретенский монастырь
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В монастыре Оптина пустынь собрали десятки свидетельств о чудесах, связанных с убитыми в 1993 году тремя насельниками обители, и продолжают собирать такие свидетельства для их канонизации, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев). В 1993 году, на Пасху, которую встретили тогда 18 апреля, душевнобольной человек убил трех насельников монастыря: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова) – они похоронены на территории обители. "Люди молятся, к ним обращаются - и помощь получают. Мы собрали десятки свидетельств о чудесах, связанных с убиенными отцами, и продолжаем собирать, но пока их для канонизации ещё недостаточно. Надеемся, этот момент наступит", - сказал епископ Иосиф корреспонденту РИА Новости во время фестиваля "Дни Достоевского". По его словам, канонизация – серьезный вопрос, и материалы в Церкви по этой теме исследуются очень тщательно. Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. Фестиваль проходит третий год подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным наместника обители, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей, в этом – ждут еще больше. По его словам, впервые на время фестиваля оборудован палаточный лагерь, где люди могут разместиться со своими палатками. Также из новшеств фестиваля в этом году – международный студенческий лагерь с гостями из России, Белоруссии, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана, Молдавии. В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра Министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html
https://ria.ru/20231119/kanonizatsiya-1910415257.html
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оптина пустынь, калужская область, россия, федор достоевский, дмитрий певцов, амвросий оптинский (александр гренков), сретенский монастырь, русская православная церковь, религия
Религия, Оптина пустынь, Калужская область, Россия, Федор Достоевский, Дмитрий Певцов, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Сретенский монастырь, Русская православная церковь, Религия
В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов

В Оптиной пустыни собирают данные для канонизации убитых в 1933 году монахов

© РИА Новости / Артем БуденныйМонастырь Оптина пустынь, Калужская область
Монастырь Оптина пустынь, Калужская область - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Артем Буденный
Монастырь Оптина пустынь, Калужская область
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В монастыре Оптина пустынь собрали десятки свидетельств о чудесах, связанных с убитыми в 1993 году тремя насельниками обители, и продолжают собирать такие свидетельства для их канонизации, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
В 1993 году, на Пасху, которую встретили тогда 18 апреля, душевнобольной человек убил трех насельников монастыря: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова) – они похоронены на территории обители.
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"Люди молятся, к ним обращаются - и помощь получают. Мы собрали десятки свидетельств о чудесах, связанных с убиенными отцами, и продолжаем собирать, но пока их для канонизации ещё недостаточно. Надеемся, этот момент наступит", - сказал епископ Иосиф корреспонденту РИА Новости во время фестиваля "Дни Достоевского".
По его словам, канонизация – серьезный вопрос, и материалы в Церкви по этой теме исследуются очень тщательно.
Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. Фестиваль проходит третий год подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным наместника обители, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей, в этом – ждут еще больше. По его словам, впервые на время фестиваля оборудован палаточный лагерь, где люди могут разместиться со своими палатками. Также из новшеств фестиваля в этом году – международный студенческий лагерь с гостями из России, Белоруссии, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана, Молдавии.
В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра Министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
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РелигияОптина пустыньКалужская областьРоссияФедор ДостоевскийДмитрий ПевцовАмвросий Оптинский (Александр Гренков)Сретенский монастырьРусская православная церковьРелигия
 
 
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