Санду прокомментировала покушение на Трампа
Президент Молдавии Санду заявила, что в обществе нет места политическому насилию
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в соцсети X на английском языке, что в обществе нет места политическому насилию, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, и пожелала ему скорейшего выздоровления.
"Обеспокоена стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Трампа. Политическому насилию нет места в наших обществах. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Мои соболезнования друзьям и семье участника митинга, погибшего в результате нападения", - написала Санду.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.