https://ria.ru/20240714/moldaviya-1959538759.html

Санду прокомментировала покушение на Трампа

Санду прокомментировала покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Санду прокомментировала покушение на Трампа

Президент Молдавии Майя Санду заявила в соцсети X на английском языке, что в обществе нет места политическому насилию, комментируя покушение на экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:01

2024-07-14T10:01

2024-07-14T10:01

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пенсильвания

молдавия

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майя санду

джо байден

фбр

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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в соцсети X на английском языке, что в обществе нет места политическому насилию, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, и пожелала ему скорейшего выздоровления. "Обеспокоена стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Трампа. Политическому насилию нет места в наших обществах. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Мои соболезнования друзьям и семье участника митинга, погибшего в результате нападения", - написала Санду. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

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пенсильвания

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T10:01 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, молдавия, дональд трамп, майя санду, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа