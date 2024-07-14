https://ria.ru/20240714/mkkk-1959510302.html

МККК получил почти 30 тысяч запросов о поиске пропавших на Украине

МККК получил почти 30 тысяч запросов о поиске пропавших на Украине - РИА Новости, 14.07.2024

МККК получил почти 30 тысяч запросов о поиске пропавших на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил почти 30 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T04:46

2024-07-14T04:46

2024-07-14T04:46

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил почти 30 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "На конец июня мы зарегистрировали 29 800 запросов на поиск пропавших без вести от их родственников, это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года нам удалось проинформировать 9100 семей о судьбе их близких", - сказал он в беседе с агентством. По словам Мишеля, организация старается предоставить как можно больше ответов на многочисленные запросы, однако предстоит еще большая работа совместно с властями. "На это могут уйти годы - найти людей, идентифицировать их, удостовериться, что их могут перевезти на родину, похоронить", - сказал он в беседе с агентством. Как пояснил глава делегации, пропавшие без вести могли быть задержаны, ранены, погибнуть или вообще могли уехать в другую страну, и их становится очень сложно найти. "Поэтому очень важно, чтобы люди, которые ищут своих близких, связались с МККК и мы могли зарегистрировать пропавших", - резюмировал Мишель. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240619/moskalkova-1953996502.html

https://ria.ru/20240320/mkkk-1934373802.html

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