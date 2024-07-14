https://ria.ru/20240714/mchs-1959573717.html

На Кубани потушили пожар на базе отдыха

На Кубани потушили пожар на базе отдыха - РИА Новости, 14.07.2024

На Кубани потушили пожар на базе отдыха

Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в посёлке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:12

2024-07-14T14:12

2024-07-14T14:23

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в посёлке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в МЧС РФ.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.В Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Кубани сообщалось, что огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", существовала угроза распространения."В Краснодарском крае горение травы на территории базы отдыха полностью потушено. В тушении лесного массива на 10 гектарах задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.Уточняется, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Тушение осложняет сухая и жаркая погода.

https://radiosputnik.ru/20240713/pozhar-1959291214.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия