https://ria.ru/20240714/mask-1959529943.html
Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку
Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку - РИА Новости, 14.07.2024
Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку
Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети Х призвал к отставке главы Секретной службы США после стрельбы на митинге кандидата в РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:22
2024-07-14T09:22
2024-07-14T09:22
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
илон маск
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети Х призвал к отставке главы Секретной службы США после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. "Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга – ред.) должны уйти в отставку", - написал Маск. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T09:22
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку
Маск призвал к отставке главы Секретной службы после покушения на Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети Х
призвал к отставке главы Секретной службы США после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа.
"Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга – ред.) должны уйти в отставку", - написал Маск.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.