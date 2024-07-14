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"Опасные времена". Илона Маска пытались убить - РИА Новости, 14.07.2024
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04:09 14.07.2024 (обновлено: 10:25 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/mask-1959508163.html
"Опасные времена". Илона Маска пытались убить
"Опасные времена". Илона Маска пытались убить - РИА Новости, 14.07.2024
"Опасные времена". Илона Маска пытались убить
Влиятельный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа заявил в соцсети Х, что за... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:09
2024-07-14T10:25
в мире
илон маск
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Влиятельный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа заявил в соцсети Х, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить."Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", — написал бизнесмен.Перед этим он отметил, что полностью поддерживает Трампа и надеется на его быстрое выздоровление.Покушение на бывшего хозяина Белого дома произошло на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, его уже выписали из больницы после медобследования. Также погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. Стрелка ликвидировали.
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в мире, илон маск, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Илон Маск, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
"Опасные времена". Илона Маска пытались убить

Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Влиятельный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа заявил в соцсети Х, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.
«
"Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", — написал бизнесмен.
Перед этим он отметил, что полностью поддерживает Трампа и надеется на его быстрое выздоровление.
Покушение на бывшего хозяина Белого дома произошло на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, его уже выписали из больницы после медобследования. Также погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. Стрелка ликвидировали.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреИлон МаскСШАДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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