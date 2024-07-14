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Лидер голландских правых поддержал Трампа после покушения
Лидер голландских правых поддержал Трампа после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
Лидер голландских правых поддержал Трампа после покушения
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил поддержку Дональду Трампу после покушения, отметив, что РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:30
2024-07-14T15:30
2024-07-14T15:30
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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил поддержку Дональду Трампу после покушения, отметив, что никто не заслуживает стать 47-м президентом США больше, чем он. "Я люблю Америку. Сила и настойчивость американского народа беспрецедентны. Я верю, что 45-й президент (США) станет 47-м президентом. Никто не заслуживает этого больше, чем Трамп", - написал Вилдерс в соцсети Х. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T15:30
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в мире, сша, пенсильвания, нидерланды, герт вилдерс, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Нидерланды, Герт Вилдерс, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Лидер голландских правых поддержал Трампа после покушения
Лидер PVV Вилдерс: никто не заслуживает стать лидером США больше, чем Трамп