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Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место - РИА Новости, 14.07.2024
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23:27 14.07.2024 (обновлено: 23:28 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/kuban-1959658396.html
Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место
Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место - РИА Новости, 14.07.2024
Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место
Людей, эвакуированных с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесных пожаров, перевозят в безопасное место, в том числе на катерах, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:27
2024-07-14T23:28
происшествия
краснодарский край
россия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людей, эвакуированных с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесных пожаров, перевозят в безопасное место, в том числе на катерах, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. "Спасатели перевозят эвакуированных с баз отдыха людей в безопасное место, в том числе на катерах. Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место", - говорится в сообщении. Отмечается, что рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, еще раз обходят базы отдыха для того, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место

Людей эвакуируют с баз отдыха в Краснодарском крае, их перевозят на катерах

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людей, эвакуированных с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесных пожаров, перевозят в безопасное место, в том числе на катерах, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.
«
"Спасатели перевозят эвакуированных с баз отдыха людей в безопасное место, в том числе на катерах. Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, еще раз обходят базы отдыха для того, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону.
Жителей Дюрсо предупреждают о возможной эвакуации из-за лесного пожара - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара
Вчера, 21:22
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияНовороссийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Ми-8 АМТШЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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