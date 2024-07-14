https://ria.ru/20240714/kuban-1959658396.html

Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место

Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место - РИА Новости, 14.07.2024

Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место

Людей, эвакуированных с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесных пожаров, перевозят в безопасное место, в том числе на катерах, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:27

2024-07-14T23:27

2024-07-14T23:28

происшествия

краснодарский край

россия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

ми-8 амтш

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людей, эвакуированных с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесных пожаров, перевозят в безопасное место, в том числе на катерах, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. "Спасатели перевозят эвакуированных с баз отдыха людей в безопасное место, в том числе на катерах. Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место", - говорится в сообщении. Отмечается, что рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, еще раз обходят базы отдыха для того, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону.

https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html

краснодарский край

россия

новороссийск

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происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском