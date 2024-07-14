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В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

Кандидата в президенты США Дональда Трампа ждет победа на выборах после покушения на его жизнь, заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:23

2024-07-14T10:23

2024-07-14T10:23

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политика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа ждет победа на выборах после покушения на его жизнь, заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью Politico."Трамп пережил это нападение — и он только что победил на выборах"", — сказал политик журналистам.Как указали обозреватели, другие представители Республиканской партии США также посчитали, что это происшествие значительно повлияет на шансы Трампа одержать победу на выборах будущего президента страны.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240714/slova-1959536812.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, politico, покушение на дональда трампа, политика