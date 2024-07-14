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В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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10:23 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/kongressmen-1959541497.html
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Кандидата в президенты США Дональда Трампа ждет победа на выборах после покушения на его жизнь, заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:23
2024-07-14T10:23
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
politico
покушение на дональда трампа
политика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа ждет победа на выборах после покушения на его жизнь, заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью Politico."Трамп пережил это нападение — и он только что победил на выборах"", — сказал политик журналистам.Как указали обозреватели, другие представители Республиканской партии США также посчитали, что это происшествие значительно повлияет на шансы Трампа одержать победу на выборах будущего президента страны.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, politico, покушение на дональда трампа, политика
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Politico, Покушение на Дональда Трампа, Политика
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

Конгрессмен ван Орден предрек Трампу победу на выборах из-за покушения

© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа ждет победа на выборах после покушения на его жизнь, заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью Politico.
«
"Трамп пережил это нападение — и он только что победил на выборах"", — сказал политик журналистам.
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Как указали обозреватели, другие представители Республиканской партии США также посчитали, что это происшествие значительно повлияет на шансы Трампа одержать победу на выборах будущего президента страны.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампPoliticoПокушение на Дональда ТрампаПолитика
 
 
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