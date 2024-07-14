https://ria.ru/20240714/kompaniya-1959646096.html

Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании

Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании - РИА Новости, 14.07.2024

Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании

Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:38

2024-07-14T21:38

2024-07-14T21:42

абрау-дюрсо

происшествия

россия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара, сообщили РИА Новости в компании."На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара. Но мы очень обеспокоены ситуацией, следим за развитием событий, находимся в тесном контакте с МЧС и местной администрацией", - сообщили в компании.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.

https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html

абрау-дюрсо

россия

новороссийск

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абрау-дюрсо, происшествия, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)