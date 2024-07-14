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Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа
Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T06:05
2024-07-14T06:05
2024-07-14T08:20
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге его оппонента Дональда Трампа покушением, назвав их примером "лучшей электоральной практики" Соединенных Штатов. Ранее Байден заявил, что не располагает достаточными фактами о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, чтобы назвать случившееся покушением. "Лучшие электоральные практики США", - написал Клишас в ответ на эту новость. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T06:05
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, андрей клишас, джо байден, совет федерации рф, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Андрей Клишас, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Покушение на Дональда Трампа
Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа
Сенатор Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа