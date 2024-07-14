https://ria.ru/20240714/klishas-1959513273.html

Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа

Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Клишас прокомментировал слова Байдена о покушении на Трампа

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:05

2024-07-14T06:05

2024-07-14T08:20

в мире

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге его оппонента Дональда Трампа покушением, назвав их примером "лучшей электоральной практики" Соединенных Штатов. Ранее Байден заявил, что не располагает достаточными фактами о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, чтобы назвать случившееся покушением. "Лучшие электоральные практики США", - написал Клишас в ответ на эту новость. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240714/mask-1959508163.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T06:05 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, андрей клишас, джо байден, совет федерации рф, покушение на дональда трампа