В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение
Депутат Хамзаев: покушение на Трампа связано с его позицией по наведению порядка
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности.
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"Трамп говорил, что "свобода важнее демократии". У (президента) Байдена и демократов свобода их нахождения в политике важнее, чем демократия. Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги. И именно после прошедших победных предвыборных дебатов на него совершают покушение", - сказал он РИА Новости.
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
Депутат уверен, что в деле покушения на Трампа "можно без труда найти украинский след".
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"Покушение вытекает из политики развязанных войн, агрессии по всему миру. В мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют", - добавил депутат.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.