Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/gosduma-1959576809.html
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение - РИА Новости, 14.07.2024
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение
Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:33
2024-07-14T14:33
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности. "Трамп говорил, что "свобода важнее демократии". У (президента) Байдена и демократов свобода их нахождения в политике важнее, чем демократия. Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги. И именно после прошедших победных предвыборных дебатов на него совершают покушение", - сказал он РИА Новости. Депутат уверен, что в деле покушения на Трампа "можно без труда найти украинский след". "Покушение вытекает из политики развязанных войн, агрессии по всему миру. В мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют", - добавил депутат. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959555450.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, госдума рф
США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Госдума РФ
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение

Депутат Хамзаев: покушение на Трампа связано с его позицией по наведению порядка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности.
«
"Трамп говорил, что "свобода важнее демократии". У (президента) Байдена и демократов свобода их нахождения в политике важнее, чем демократия. Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги. И именно после прошедших победных предвыборных дебатов на него совершают покушение", - сказал он РИА Новости.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
Депутат уверен, что в деле покушения на Трампа "можно без труда найти украинский след".
«
"Покушение вытекает из политики развязанных войн, агрессии по всему миру. В мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют", - добавил депутат.
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме
Вчера, 11:25
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Вчера, 12:01
 
СШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала