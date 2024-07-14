https://ria.ru/20240714/gosduma-1959576809.html

В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение

В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение - РИА Новости, 14.07.2024

В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение

Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:33

2024-07-14T14:33

2024-07-14T14:33

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности. "Трамп говорил, что "свобода важнее демократии". У (президента) Байдена и демократов свобода их нахождения в политике важнее, чем демократия. Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги. И именно после прошедших победных предвыборных дебатов на него совершают покушение", - сказал он РИА Новости. Депутат уверен, что в деле покушения на Трампа "можно без труда найти украинский след". "Покушение вытекает из политики развязанных войн, агрессии по всему миру. В мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют", - добавил депутат. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959555450.html

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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, госдума рф