Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 14.07.2024
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:59
2024-07-14T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151995/26/1519952691_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_33b6a8b7ec07aaa4dc75b2f1a1f317c9.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151995/26/1519952691_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_122d7b73b615a74882bae39a88ad957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадала женщина

Мэр Приходько: мирная жительница Горловки пострадала при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала