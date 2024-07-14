https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 14.07.2024
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:59
2024-07-14T23:59
2024-07-14T23:59
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько: мирная жительница Горловки пострадала при обстреле ВСУ