https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 14.07.2024

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:59

2024-07-14T23:59

2024-07-14T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье украинские войска неоднократно обстреливали Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол