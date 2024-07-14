Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 14.07.2024 (обновлено: 12:17 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/gladkov-1959551453.html
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
В поселке Октябрьский Белгородского района четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, получили ранения при обстреле ВСУ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:29
2024-07-14T12:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959549439_0:197:960:737_1920x0_80_0_0_1179ff07829ab4a5438bb8106c46cbca.jpg
БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. В поселке Октябрьский Белгородского района четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, получили ранения при обстреле ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребенок. Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение&quot;, — написал он.Пострадавшего ребенка скорая доставила в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. У мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.Украинские военные вели обстрел из РСЗО.Повреждения также получили 17 частных домовладения. Один дом полностью разрушен, у еще одного рухнула стена. В одном двухквартирном доме повреждена крыша, в трех многоквартирных домах — остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Армия отражает атаки противника.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240714/zapad-1959305842.html
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959549439_0:107:960:827_1920x0_80_0_0_d74af0ff1a888ef81f0bcef9ef78a338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ

Гладков: четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела поселка Октябрьский Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела поселка Октябрьский Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела поселка Октябрьский Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. В поселке Октябрьский Белгородского района четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, получили ранения при обстреле ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребенок. Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение", — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Получилось неловко. Запад послушал Россию и жестко отказал Зеленскому
08:00
Пострадавшего ребенка скорая доставила в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. У мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
Украинские военные вели обстрел из РСЗО.
Повреждения также получили 17 частных домовладения. Один дом полностью разрушен, у еще одного рухнула стена. В одном двухквартирном доме повреждена крыша, в трех многоквартирных домах — остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Армия отражает атаки противника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала