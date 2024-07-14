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В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
В поселке Октябрьский Белгородского района четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, получили ранения при обстреле ВСУ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:29
2024-07-14T11:29
2024-07-14T12:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. В поселке Октябрьский Белгородского района четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, получили ранения при обстреле ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребенок. Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение", — написал он.Пострадавшего ребенка скорая доставила в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. У мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.Украинские военные вели обстрел из РСЗО.Повреждения также получили 17 частных домовладения. Один дом полностью разрушен, у еще одного рухнула стена. В одном двухквартирном доме повреждена крыша, в трех многоквартирных домах — остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Армия отражает атаки противника.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240714/zapad-1959305842.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
Гладков: четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области