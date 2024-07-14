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Фрегат "Штандарт" стал мишенью проукраинских активистов в ЕС - РИА Новости, 14.07.2024
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04:18 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html
Фрегат "Штандарт" стал мишенью проукраинских активистов в ЕС
Фрегат "Штандарт" стал мишенью проукраинских активистов в ЕС - РИА Новости, 14.07.2024
Фрегат "Штандарт" стал мишенью проукраинских активистов в ЕС
Российский фрегат "Штандарт", которому запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в международном морском фестивале, стал мишенью... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:18
2024-07-14T04:18
в мире
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ПАРИЖ, 14 июл – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт", которому запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в международном морском фестивале, стал мишенью проукраинских активистов в ЕС, попав под санкции Евросоюза с подачи проукраинского коллектива "Нет "Штандарту" в Европе" после отказа убрать российский триколор, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. Ранее российскому парусному фрегату, точной копии корабля Петра I, запретили швартовку во французском Бресте, где судно собиралось принять участие в фестивале, из-за того, что он попал под санкции ЕС против России. Мартусь рассказал, что Евросоюз добавил формулировку о "копии исторических кораблей" в новый пакет санкций с подачи проукраинского французского активиста Бернара Груа, основателя коллектива "Нет "Штандарту" в Европе", который состоит из десятка человек из ряда других украинских ассоциаций. "Все началось с его намеков на то, чтобы сменить наш флаг на украинский. В ответ на отказ началась травля. Он нас очень сильно не любит, и, скорее всего, с его подачи в Евросоюзе нас добавили в санкционные списки. Теперь будем, как "Летучий голландец", ходить из порта в порт без остановки", - пошутил капитан. Флаг корабля, затем уже по просьбе французских властей, был заменен на похожий на флаг ЕС флаг Островов Кука. Однако фрегат так и не смог принять участие в фестивале парусных исторических кораблей, который проходит раз в четыре года и на который приезжают 6 миллионов посетителей и более 2 тысяч судов. По словам капитана, "Штандарт" всегда был там почетным гостем и в этом году был приглашен организаторами, под него было зарезервировано место в порту. Капитан сообщил, что команда "Штандарта" попыталась обжаловать решение префектуры о запрете на заход в порты департамента Финистер в суде, но суд не принял их сторону, не отменил и не отложил решение префекта. "Для нас это очень сильный удар, потому что я участвовал в этом фестивале с 1992 года на предыдущей своей шхуне, в 2000 году мы участвовали уже на "Штандарте". Это фестиваль с очень долгой историей, и он всегда был символом дружбы. Что-то, конечно, не то происходит в мире и во Франции, совершенно непонятны причины, по которым это решение было принято", - сказал капитан. Ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту – многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля. "На сколько-то нам хватит еды и воды, потом, может быть, где-то нам дадут заправиться. Но куда идти и что делать, пока совершенно непонятно", - добавил капитан. Он отметил при этом, что ощущает поддержку со стороны простых граждан. "И моряки, и капитаны, обычные люди, который приходят на борт, – со всех сторон поддержка, к нам очень тепло относятся, говорят, что российская культура - это хорошо, и что Франция и Россия исторически давно дружат, и текущие события не должны на это влиять, и то, что сейчас все дошло до такого состояния, – это просто смешно", - поделился капитан. По его словам, сейчас решение судьбы фрегата зависит от французских властей, Генерального секретариата по вопросам моря. "Мы обратились к ним, и нам было сказано, что министерство будет решать этот вопрос позже, в удобное для них время, но пока никакого решения или политики в отношении "Штандарта" не сформировано", - указал Мартусь. Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти две тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
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в мире, франция, россия, брест, петр i, евросоюз, совет европы
В мире, Франция, Россия, Брест, Петр I, Евросоюз, Совет Европы
Фрегат "Штандарт" стал мишенью проукраинских активистов в ЕС

Капитан: "Штандарт" попал под санкции ЕС из-за отказа убрать российский флаг

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРоссийский фрегат "Штандарт"
Российский фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Российский фрегат "Штандарт". Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июл – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт", которому запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в международном морском фестивале, стал мишенью проукраинских активистов в ЕС, попав под санкции Евросоюза с подачи проукраинского коллектива "Нет "Штандарту" в Европе" после отказа убрать российский триколор, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.
Ранее российскому парусному фрегату, точной копии корабля Петра I, запретили швартовку во французском Бресте, где судно собиралось принять участие в фестивале, из-за того, что он попал под санкции ЕС против России.
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Мартусь рассказал, что Евросоюз добавил формулировку о "копии исторических кораблей" в новый пакет санкций с подачи проукраинского французского активиста Бернара Груа, основателя коллектива "Нет "Штандарту" в Европе", который состоит из десятка человек из ряда других украинских ассоциаций.
"Все началось с его намеков на то, чтобы сменить наш флаг на украинский. В ответ на отказ началась травля. Он нас очень сильно не любит, и, скорее всего, с его подачи в Евросоюзе нас добавили в санкционные списки. Теперь будем, как "Летучий голландец", ходить из порта в порт без остановки", - пошутил капитан.
Флаг корабля, затем уже по просьбе французских властей, был заменен на похожий на флаг ЕС флаг Островов Кука. Однако фрегат так и не смог принять участие в фестивале парусных исторических кораблей, который проходит раз в четыре года и на который приезжают 6 миллионов посетителей и более 2 тысяч судов. По словам капитана, "Штандарт" всегда был там почетным гостем и в этом году был приглашен организаторами, под него было зарезервировано место в порту. Капитан сообщил, что команда "Штандарта" попыталась обжаловать решение префектуры о запрете на заход в порты департамента Финистер в суде, но суд не принял их сторону, не отменил и не отложил решение префекта.
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"Для нас это очень сильный удар, потому что я участвовал в этом фестивале с 1992 года на предыдущей своей шхуне, в 2000 году мы участвовали уже на "Штандарте". Это фестиваль с очень долгой историей, и он всегда был символом дружбы. Что-то, конечно, не то происходит в мире и во Франции, совершенно непонятны причины, по которым это решение было принято", - сказал капитан.
Ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 метрах от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту – многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.
"На сколько-то нам хватит еды и воды, потом, может быть, где-то нам дадут заправиться. Но куда идти и что делать, пока совершенно непонятно", - добавил капитан.
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Он отметил при этом, что ощущает поддержку со стороны простых граждан. "И моряки, и капитаны, обычные люди, который приходят на борт, – со всех сторон поддержка, к нам очень тепло относятся, говорят, что российская культура - это хорошо, и что Франция и Россия исторически давно дружат, и текущие события не должны на это влиять, и то, что сейчас все дошло до такого состояния, – это просто смешно", - поделился капитан.
По его словам, сейчас решение судьбы фрегата зависит от французских властей, Генерального секретариата по вопросам моря.
"Мы обратились к ним, и нам было сказано, что министерство будет решать этот вопрос позже, в удобное для них время, но пока никакого решения или политики в отношении "Штандарта" не сформировано", - указал Мартусь.
Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти две тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
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