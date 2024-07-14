https://ria.ru/20240714/fbr-1959650972.html

ФБР: нет данных о наличии у стрелявшего в Трампа психических заболеваний

ФБР: нет данных о наличии у стрелявшего в Трампа психических заболеваний - РИА Новости, 14.07.2024

ФБР: нет данных о наличии у стрелявшего в Трампа психических заболеваний

Правоохранители США не нашли указаний на то, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа страдал психическими заболеваниями, заявил... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:27

2024-07-14T22:27

2024-07-14T22:32

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покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Правоохранители США не нашли указаний на то, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа страдал психическими заболеваниями, заявил спецагент ФБР Кевин Роджак."Сейчас нет указаний на какие-либо проблемы ментального характера", - заявил Роджак журналистам в ходе специального брифинга.Спецагент также указал на отсутствие доказательств, что стрелок был сторонником какой-либо идеологии"Наша информация указывает, что стрелявший работал в одиночку. Нет указаний на его принадлежность к какой-либо идеологии", - заявил Роджак журналистам в ходе специального брифинга.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/bayden-1959642621.html

https://ria.ru/20240714/obraschenie-1959641460.html

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T22:27 true PT2M30S

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в мире, сша, фбр, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа