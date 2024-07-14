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В ФБР заявили, что не знали о подготовке покушения на Трампа
В ФБР заявили, что не знали о подготовке покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В ФБР заявили, что не знали о подготовке покушения на Трампа
Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:17
2024-07-14T07:17
2024-07-14T08:12
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР. "Нет, у нас не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию", - сообщил он на пресс-конференции. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T07:17
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В ФБР заявили, что не знали о подготовке покушения на Трампа
ФБР: у нас не было информации о подготовке покушения на Трампа