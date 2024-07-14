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ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:07
2024-07-14T07:07
2024-07-14T08:11
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек. "На данном этапе мы не готовы идентифицировать личность стрелявшего. Как только мы на сто процентов будем уверены, мы поделимся этой информацией с общественностью", - сказал Роджек на пресс-конференции.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T07:07
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек.
2024-07-14T07:07
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PT1M33S
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
Спецагент Роджек: ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа