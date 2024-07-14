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ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа

ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа

Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T07:07

2024-07-14T07:07

2024-07-14T08:11

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пенсильвания

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фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек. "На данном этапе мы не готовы идентифицировать личность стрелявшего. Как только мы на сто процентов будем уверены, мы поделимся этой информацией с общественностью", - сказал Роджек на пресс-конференции.

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T07:07 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, видео