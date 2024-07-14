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ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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07:07 14.07.2024 (обновлено: 08:11 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/fbr-1959516354.html
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:07
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в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек. "На данном этапе мы не готовы идентифицировать личность стрелявшего. Как только мы на сто процентов будем уверены, мы поделимся этой информацией с общественностью", - сказал Роджек на пресс-конференции.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек.
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ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа

Спецагент Роджек: ФБР не готово уточнить личность стрелявшего на митинге Трампа

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США на данном этапе не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек.
"На данном этапе мы не готовы идентифицировать личность стрелявшего. Как только мы на сто процентов будем уверены, мы поделимся этой информацией с общественностью", - сказал Роджек на пресс-конференции.
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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