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ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024
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03:58 14.07.2024 (обновлено: 04:05 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/fbr-1959507727.html
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании
Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:58
2024-07-14T04:05
пенсильвания
фбр
в мире
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере расследования инцидента, говорится в заявлении бюро, которое есть у РИА Новости.Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия в Батлере, штат Пенсильвания, и ФБР продолжит совместно работать с Секретной службой США по мере продвижения расследования", - говорится в сообщении.
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Пенсильвания, ФБР, В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании

ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании, работает с секретной службой

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере расследования инцидента, говорится в заявлении бюро, которое есть у РИА Новости.
Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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"Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия в Батлере, штат Пенсильвания, и ФБР продолжит совместно работать с Секретной службой США по мере продвижения расследования", - говорится в сообщении.
 
ПенсильванияФБРВ миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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