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ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании

ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024

ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании

Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:58

2024-07-14T03:58

2024-07-14T04:05

пенсильвания

фбр

в мире

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере расследования инцидента, говорится в заявлении бюро, которое есть у РИА Новости.Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия в Батлере, штат Пенсильвания, и ФБР продолжит совместно работать с Секретной службой США по мере продвижения расследования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

пенсильвания

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пенсильвания, фбр, в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа