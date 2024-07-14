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ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании
Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:58
2024-07-14T03:58
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники ФБР находятся на месте стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, продолжат сотрудничать с Секретной службой по мере расследования инцидента, говорится в заявлении бюро, которое есть у РИА Новости.Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия в Батлере, штат Пенсильвания, и ФБР продолжит совместно работать с Секретной службой США по мере продвижения расследования", - говорится в сообщении.
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пенсильвания, фбр, в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Пенсильвания, ФБР, В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании
ФБР находится на месте стрельбы в Пенсильвании, работает с секретной службой