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"Чревато катастрофой": в США заговорили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html
"Чревато катастрофой": в США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
"Чревато катастрофой": в США заговорили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2024
"Чревато катастрофой": в США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:43
2024-07-14T04:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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нато
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для портала American Thinker."Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки.&lt;…&gt; Варианты у НАТО заканчиваются", — отметил он.Как обратил внимание эксперт, западные лидеры уже отметились безрассудными заявлениями о конфликте на Украине. Так, лидеры НАТО выступили за эскалацию с помощью ударов по территории России западным оружием.По мнению Марковского, западные политики не понимают, что не смогут победить Россию ни при каких условиях из-за ее статуса ядерной державы. Разница заключается лишь в том, проиграет ли НАТО в ограниченном масштабе на Украине или пойдет на эскалацию и погибнет в ядерной войне."Два с половиной года назад лидеры НАТО спровоцировали российскую спецоперацию, приведшую к трагическому исходу. Теперь &lt;...&gt; они лихорадочно нагнетают ситуацию, хотя это чревато катастрофой. Очевидно, что при любом анализе, положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться", — заключил он.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить на такие шаги асимметрично. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО
"Чревато катастрофой": в США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

American Thinker: конфликт на Украине вошел в критическую стадию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для портала American Thinker.
«
"Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки.<…> Варианты у НАТО заканчиваются", — отметил он.
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"Он не блефует". На Западе испугались предупреждения Путина об Украине
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Как обратил внимание эксперт, западные лидеры уже отметились безрассудными заявлениями о конфликте на Украине. Так, лидеры НАТО выступили за эскалацию с помощью ударов по территории России западным оружием.
По мнению Марковского, западные политики не понимают, что не смогут победить Россию ни при каких условиях из-за ее статуса ядерной державы. Разница заключается лишь в том, проиграет ли НАТО в ограниченном масштабе на Украине или пойдет на эскалацию и погибнет в ядерной войне.
"Два с половиной года назад лидеры НАТО спровоцировали российскую спецоперацию, приведшую к трагическому исходу. Теперь <...> они лихорадочно нагнетают ситуацию, хотя это чревато катастрофой. Очевидно, что при любом анализе, положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться", — заключил он.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить на такие шаги асимметрично. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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