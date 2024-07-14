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"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине - РИА Новости, 14.07.2024
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15:16 14.07.2024 (обновлено: 16:11 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине - РИА Новости, 14.07.2024
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине
Украина потеряет доступ к Черному морю и лишится значительной части своего населения из-за конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:16
2024-07-14T16:11
в мире
украина
черное море
вашингтон (штат)
андрей белоусов
николай азаров (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
политика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина потеряет доступ к Черному морю и лишится значительной части своего населения из-за конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак", — указал Джонсон.Эксперт подчеркнул, что Украину ждет довольно блеклое будущее: страна будет полностью разорена, когда ее западные союзники потребуют вернуть долги за предоставленную ими помощь.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
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в мире, украина, черное море, вашингтон (штат), андрей белоусов, николай азаров (политик), центральное разведывательное управление (цру), политика
В мире, Украина, Черное море, Вашингтон (штат), Андрей Белоусов, Николай Азаров (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине

Джонсон: Украина лишится доступа к Черному морю и значительной части населения

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина потеряет доступ к Черному морю и лишится значительной части своего населения из-за конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак", — указал Джонсон.
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Эксперт подчеркнул, что Украину ждет довольно блеклое будущее: страна будет полностью разорена, когда ее западные союзники потребуют вернуть долги за предоставленную ими помощь.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
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В миреУкраинаЧерное мореВашингтон (штат)Андрей БелоусовНиколай Азаров (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Политика
 
 
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