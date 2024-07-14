https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html

"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине

"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине - РИА Новости, 14.07.2024

"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине

Украина потеряет доступ к Черному морю и лишится значительной части своего населения из-за конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:16

2024-07-14T15:16

2024-07-14T16:11

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украина

черное море

вашингтон (штат)

андрей белоусов

николай азаров (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

политика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина потеряет доступ к Черному морю и лишится значительной части своего населения из-за конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак", — указал Джонсон.Эксперт подчеркнул, что Украину ждет довольно блеклое будущее: страна будет полностью разорена, когда ее западные союзники потребуют вернуть долги за предоставленную ими помощь.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html

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украина

черное море

вашингтон (штат)

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в мире, украина, черное море, вашингтон (штат), андрей белоусов, николай азаров (политик), центральное разведывательное управление (цру), политика