https://ria.ru/20240714/dtp-1959596948.html

В Кузбассе два подростка погибли в ДТП

В Кузбассе два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 14.07.2024

В Кузбассе два подростка погибли в ДТП

Два подростка погибли в аварии в Промышленновском округе Кемеровской области, один из них был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:24

2024-07-14T16:24

2024-07-14T16:32

происшествия

авто

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Два подростка погибли в аварии в Промышленновском округе Кемеровской области, один из них был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Авария произошла на 18-м километре автодороги "Промышленная - Ваганово". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, отмечается в сообщении. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля "Тойота Премио" совершил съезд в левый кювет через полосу встречного движения с последующем столкновением с препятствием (водопропускная труба). В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний водитель и 17-летняя пассажир", – сообщает ведомство. ‍В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

https://ria.ru/20240711/gelendzhik-1958955232.html

кемеровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, кемеровская область