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В Кузбассе два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 14.07.2024
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16:24 14.07.2024 (обновлено: 16:32 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/dtp-1959596948.html
В Кузбассе два подростка погибли в ДТП
В Кузбассе два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 14.07.2024
В Кузбассе два подростка погибли в ДТП
Два подростка погибли в аварии в Промышленновском округе Кемеровской области, один из них был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:24
2024-07-14T16:32
происшествия
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Два подростка погибли в аварии в Промышленновском округе Кемеровской области, один из них был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Авария произошла на 18-м километре автодороги "Промышленная - Ваганово". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, отмечается в сообщении. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля "Тойота Премио" совершил съезд в левый кювет через полосу встречного движения с последующем столкновением с препятствием (водопропускная труба). В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний водитель и 17-летняя пассажир", – сообщает ведомство. ‍В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
https://ria.ru/20240711/gelendzhik-1958955232.html
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происшествия, авто, кемеровская область
Происшествия, Авто, Кемеровская область
В Кузбассе два подростка погибли в ДТП

В Кузбассе два подростка погибли в ДТП, один из них был за рулем автомобиля

© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиНа месте ДТП в Кемеровской области, в котором погибли двое несовершеннолетних
На месте ДТП в Кемеровской области, в котором погибли двое несовершеннолетних - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области
На месте ДТП в Кемеровской области, в котором погибли двое несовершеннолетних
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Два подростка погибли в аварии в Промышленновском округе Кемеровской области, один из них был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Авария произошла на 18-м километре автодороги "Промышленная - Ваганово". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, отмечается в сообщении.
«
"Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля "Тойота Премио" совершил съезд в левый кювет через полосу встречного движения с последующем столкновением с препятствием (водопропускная труба). В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний водитель и 17-летняя пассажир", – сообщает ведомство.
‍В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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