В Кузбассе два подростка погибли в ДТП
В Кузбассе два подростка погибли в ДТП, один из них был за рулем автомобиля
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиНа месте ДТП в Кемеровской области, в котором погибли двое несовершеннолетних
На месте ДТП в Кемеровской области, в котором погибли двое несовершеннолетних
КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Два подростка погибли в аварии в Промышленновском округе Кемеровской области, один из них был за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Авария произошла на 18-м километре автодороги "Промышленная - Ваганово". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, отмечается в сообщении.
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"Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля "Тойота Премио" совершил съезд в левый кювет через полосу встречного движения с последующем столкновением с препятствием (водопропускная труба). В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний водитель и 17-летняя пассажир", – сообщает ведомство.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.