https://ria.ru/20240714/drony-1959643080.html

Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов

Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов - РИА Новости, 14.07.2024

Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов

Над Курской областью за сутки ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:15

2024-07-14T21:15

2024-07-14T21:42

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

суджанский район

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Над Курской областью за сутки ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в Telegram-канале.По его словам, беспилотники атаковали:По словам врио главы региона, обошлось без пострадавших.Как уточняется, в Судже при атаке дрона загорелась телевизионная вышка. Огонь потушили работники местной пожарной части. Помимо этого, осколками взрывных устройств посекло окна и фасад административного здания на территории одной из заправок района. Кроме того, повреждения получили окна и фасад здания Суджанского сельскохозяйственного техникума.Отмечается, что в поселке Коренево частично отсутствовало электроснабжение после ночной атаки коптера, сейчас оно восстановлено. Также загорелось поле с озимой пшеницей в селе Гордеевка из-за сброса взрывных устройств. Помимо этого, несколько населенных пунктов в Рыльском районе остались без электроснабжения из-за повреждений линий электропередачи. В некоторых селах и деревнях электричество уже восстановили. В свою очередь, в селе Попово-Лежачи при сбросе взрывного устройства загорелось поле, пожар оперативно ликвидировали. В деревнях Урусы, Дроновка и селе Неониловка также было нарушено электроснабжение, неполадки удалось устранить. Помимо этого, в поселке Теткино дрон повредил один легковой автомобиль, добавил врио губернатора. ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240714/obstrel-1959608544.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

рыльский район

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рыльский район, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)