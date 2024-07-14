https://ria.ru/20240714/drony-1959643080.html
Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов
Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов - РИА Новости, 14.07.2024
Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов
Над Курской областью за сутки ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:15
2024-07-14T21:15
2024-07-14T21:42
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Над Курской областью за сутки ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в Telegram-канале.По его словам, беспилотники атаковали:По словам врио главы региона, обошлось без пострадавших.Как уточняется, в Судже при атаке дрона загорелась телевизионная вышка. Огонь потушили работники местной пожарной части. Помимо этого, осколками взрывных устройств посекло окна и фасад административного здания на территории одной из заправок района. Кроме того, повреждения получили окна и фасад здания Суджанского сельскохозяйственного техникума.Отмечается, что в поселке Коренево частично отсутствовало электроснабжение после ночной атаки коптера, сейчас оно восстановлено. Также загорелось поле с озимой пшеницей в селе Гордеевка из-за сброса взрывных устройств. Помимо этого, несколько населенных пунктов в Рыльском районе остались без электроснабжения из-за повреждений линий электропередачи. В некоторых селах и деревнях электричество уже восстановили. В свою очередь, в селе Попово-Лежачи при сбросе взрывного устройства загорелось поле, пожар оперативно ликвидировали. В деревнях Урусы, Дроновка и селе Неониловка также было нарушено электроснабжение, неполадки удалось устранить. Помимо этого, в поселке Теткино дрон повредил один легковой автомобиль, добавил врио губернатора. ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов
Смирнов: над Курской областью за день ликвидировали и обезвредили 15 дронов ВСУ
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Над Курской областью за сутки ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов, сообщил
врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, беспилотники атаковали:
- в Суджанском районе — город Суджа, села Николаево-Дарьино, Гончаровка, Замостье и Махновка, а также хутор Олешня;
- в Кореневском районе — окрестности деревни Лобановка, села Гордеевка и Коренево;
- в Глушковском районе — села Ходейково и Званное, поселок Теткино;
- в Рыльском районе — окрестности хутора Красный Пахарь и деревни Обеста.
По словам врио главы региона, обошлось без пострадавших.
Как уточняется, в Судже при атаке дрона загорелась телевизионная вышка. Огонь потушили работники местной пожарной части. Помимо этого, осколками взрывных устройств посекло окна и фасад административного здания на территории одной из заправок района. Кроме того, повреждения получили окна и фасад здания Суджанского сельскохозяйственного техникума.
Отмечается, что в поселке Коренево частично отсутствовало электроснабжение после ночной атаки коптера, сейчас оно восстановлено. Также загорелось поле с озимой пшеницей в селе Гордеевка из-за сброса взрывных устройств.
Помимо этого, несколько населенных пунктов в Рыльском районе остались без электроснабжения из-за повреждений линий электропередачи. В некоторых селах и деревнях электричество уже восстановили.
В свою очередь, в селе Попово-Лежачи при сбросе взрывного устройства загорелось поле, пожар оперативно ликвидировали. В деревнях Урусы, Дроновка и селе Неониловка также было нарушено электроснабжение, неполадки удалось устранить. Помимо этого, в поселке Теткино дрон повредил один легковой автомобиль, добавил врио губернатора.
ВСУ
ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России
. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.