https://ria.ru/20240714/drony-1959511556.html

"Взорвался в воздухе". Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"

"Взорвался в воздухе". Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 14.07.2024

"Взорвался в воздухе". Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"

FPV-дрон российских десантников в воздушном бою в небе над Раздоловкой в ДНР тараном сбил ударный гексакоптер противника типа "Баба Яга", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T05:11

2024-07-14T05:11

2024-07-14T09:04

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. FPV-дрон российских десантников в воздушном бою в небе над Раздоловкой в ДНР тараном сбил ударный гексакоптер противника типа "Баба Яга", сообщили в Минобороны. "Оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин", — отметили в ведомстве. В министерстве добавили, что грамотно оценив обстановку, оператор БПЛА ВДВ решил атаковать беспилотник ВСУ FPV-дроном. "Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе", — рассказали в оборонном ведомстве. Как отмечается, основная задача операторов беспилотников Тульского соединения ВДВ — непрерывно вести разведку позиций ВСУ с помощью квадрокоптеров. В течение дня они обнаруживают до нескольких десятков различных целей, в том числе иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника. Кроме того, именно с беспилотников корректируют огонь артиллерии, также они помогают продвигаться штурмовым отрядам. Но иногда случается и так, что беспилотники участвуют в воздушном бою.Преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами заключается в удобной для оператора ориентации в пространстве и возможности легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей сто км/ч. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренны. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также поражать живую силу противника в блиндажах и специальных укрытиях.

https://ria.ru/20240712/minoborony-1959315119.html

https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html

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Уничтожение FPV-дроном украинской "Бабы Яги" в ДНР Российский FPV-дрон протаранил и сбил украинскую "Бабу Ягу" в ДНР. 2024-07-14T05:11 true PT0M13S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность