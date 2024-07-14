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Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:53
2024-07-14T10:53
2024-07-14T10:53
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брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз.Он уточнил, что в результате атаки частично повреждены два домовладения и две квартиры в многоэтажном доме.
https://radiosputnik.ru/20240714/fpv-dron-1959518289.html
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брянская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Богомаз: дрон ВСУ атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал