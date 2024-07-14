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Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/dron-1959545372.html
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:53
2024-07-14T10:53
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз.Он уточнил, что в результате атаки частично повреждены два домовладения и две квартиры в многоэтажном доме.
https://radiosputnik.ru/20240714/fpv-dron-1959518289.html
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брянская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка

Богомаз: дрон ВСУ атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал

Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Белая Березка Брянской области. Кадр видео очевидца
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Белая Березка Брянской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Белая Березка Брянской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз.
Он уточнил, что в результате атаки частично повреждены два домовладения и две квартиры в многоэтажном доме.
FPV-дрон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Российские бойцы применили FPV-дроны против бронетехники и пехоты ВСУ
07:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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