https://ria.ru/20240714/dron-1959545372.html

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:53

2024-07-14T10:53

2024-07-14T10:53

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз.Он уточнил, что в результате атаки частично повреждены два домовладения и две квартиры в многоэтажном доме.

https://radiosputnik.ru/20240714/fpv-dron-1959518289.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, россия