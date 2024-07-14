https://ria.ru/20240714/dobrovoltsy-1959514879.html

Инструктор назвал критерии подготовки групп эвакуации добровольцев

Инструктор назвал критерии подготовки групп эвакуации добровольцев - РИА Новости, 14.07.2024

Инструктор назвал критерии подготовки групп эвакуации добровольцев

Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", проходят интенсивные курсы по тактической медицине, постоянно... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:38

2024-07-14T06:38

2024-07-14T09:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", проходят интенсивные курсы по тактической медицине, постоянно совершенствуя свои навыки по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи, рассказал РИА Новости инструктор по тактической медицине. Данные курсы проходят на специальном полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. Одна из задач инструктора - вывести бойца из зоны комфорта, чтобы в будущем он смог оказать себе или боевому товарищу необходимую помощь. "Сейчас мы отрабатываем, в первую очередь, это "жгутовка" (наложение кровоостанавливающего жгута - ред.). Самое первое и необходимое для оказания первой медицинской помощи, для остановки кровотечения. Без жгутовки, если мы не остановим кровь и неправильно наложим жгут, будет уже 200 (погибший - ред.), а мы этого допустить никак не можем", - пояснил инструктор. Он рассказал, что обладает достаточным опытом работы в группах эвакуации на фронте, и поэтому выделил в учебной программе самые универсальные и необходимые моменты. "Был медиком, потом был в группе эвакуации, потом возглавил группу эвакуации, был командиром, эвакуировал непосредственно с передовой на машине, сопровождая в госпиталь, сейчас приехал сюда подготовить ребят для того, чтобы они хорошо отработали, спасали наших парней", - добавил он. По его словам, на подготовку прибывших добровольцев обычно уходит 2-3 недели, учат оказывать первую помощь раненому в течение 40 секунд. "Чтобы нормально подготовить, две-три недели вполне достаточно, информация не совсем большая, но она полностью вся нужная, подходит для каждого ранения и для каждой ситуации… Все эти действия можно выполнить за 30-40 секунд, с учетом уже подготовки оттяжки в "лесополку" для оказания первой медицинской помощи", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952402729.html

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html

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Добровольцы на курсе по тактической медицине Российские добровольцы во время подготовки на курсе по тактической медицине должны выйти из зоны комфорта, чтобы в будущем оказать помощь за 40 секунд. За обучением бойцов на спецполигоне наблюдал корреспондент РИА Новости 2024-07-14T06:38 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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