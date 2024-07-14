https://ria.ru/20240714/dietolog-1959501767.html
Диетолог назвала допустимую порцию черешни
Диетолог назвала допустимую порцию черешни - РИА Новости, 14.07.2024
Диетолог назвала допустимую порцию черешни
Средняя порция черешни для взрослого человека не должна превышать 350 граммов, есть черешню лучше всего в свежем виде, сообщила РИА Новости главный диетолог... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:15
2024-07-14T02:15
2024-07-14T02:15
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антонина стародубова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средняя порция черешни для взрослого человека не должна превышать 350 граммов, есть черешню лучше всего в свежем виде, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "При отсутствии противопоказаний средняя порция черешни для взрослого человека составит 300-350 граммов в день. Есть черешню лучше всего в свежем виде. Свежие сочные ягоды хороши сами по себе, кроме того, их можно добавлять в различные салаты из фруктов и овощей, в кашу, дополнительно сервировать к сырникам, творожной запеканке и так далее", - рассказала Стародубова. Она напомнила, что ягоды и фрукты содержат природные сахара, поэтому их лучше включать в рацион в первой половине дня, когда человек наиболее активен.
https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html
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общество, антонина стародубова, здоровье - общество, россия
Общество, Антонина Стародубова, Здоровье - Общество, Россия
Диетолог назвала допустимую порцию черешни
Врач Стародубова: средняя порция черешни не должна превышать 350 граммов в день
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средняя порция черешни для взрослого человека не должна превышать 350 граммов, есть черешню лучше всего в свежем виде, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"При отсутствии противопоказаний средняя порция черешни для взрослого человека составит 300-350 граммов в день. Есть черешню лучше всего в свежем виде. Свежие сочные ягоды хороши сами по себе, кроме того, их можно добавлять в различные салаты из фруктов и овощей, в кашу, дополнительно сервировать к сырникам, творожной запеканке и так далее", - рассказала Стародубова.
Она напомнила, что ягоды и фрукты содержат природные сахара, поэтому их лучше включать в рацион в первой половине дня, когда человек наиболее активен.