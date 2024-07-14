https://ria.ru/20240714/dietolog-1959501767.html

Диетолог назвала допустимую порцию черешни

Диетолог назвала допустимую порцию черешни - РИА Новости, 14.07.2024

Диетолог назвала допустимую порцию черешни

Средняя порция черешни для взрослого человека не должна превышать 350 граммов, есть черешню лучше всего в свежем виде, сообщила РИА Новости главный диетолог... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:15

2024-07-14T02:15

2024-07-14T02:15

общество

антонина стародубова

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736066997_0:73:1920:1153_1920x0_80_0_0_a843a2134454d672524c9abb40286dc5.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средняя порция черешни для взрослого человека не должна превышать 350 граммов, есть черешню лучше всего в свежем виде, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "При отсутствии противопоказаний средняя порция черешни для взрослого человека составит 300-350 граммов в день. Есть черешню лучше всего в свежем виде. Свежие сочные ягоды хороши сами по себе, кроме того, их можно добавлять в различные салаты из фруктов и овощей, в кашу, дополнительно сервировать к сырникам, творожной запеканке и так далее", - рассказала Стародубова. Она напомнила, что ягоды и фрукты содержат природные сахара, поэтому их лучше включать в рацион в первой половине дня, когда человек наиболее активен.

https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, антонина стародубова, здоровье - общество, россия