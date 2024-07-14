https://ria.ru/20240714/demografiya-1959512843.html

В Госдуме рассказали, что поможет россиянам рожать больше детей

В Госдуме рассказали, что поможет россиянам рожать больше детей - РИА Новости, 14.07.2024

В Госдуме рассказали, что поможет россиянам рожать больше детей

Меры господдержки, смелость многодетных, а также добрый пример отцов и матерей помогут россиянам рожать больше детей, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:03

2024-07-14T06:03

2024-07-14T06:03

калужская область

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анна кузнецова

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дмитрий певцов

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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июл – РИА Новости. Меры господдержки, смелость многодетных, а также добрый пример отцов и матерей помогут россиянам рожать больше детей, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на фестивале "Дни Достоевского" в Калужской области. "Чтобы россияне рожали больше детей, с точки зрения государства нужно решить три вопроса. Первый: семейную политику нужно строить из принципа "плюс ребенок – плюс ресурс", то есть повышение благополучия с рождением следующего ребенка. Второй: должна быть семейная инфраструктура, куда бы вы ни пришли. Например, на "Дни Достоевского" или на вокзал – должны быть площадки или детские игровые комнаты, условия для многодетных. С детьми должно быть удобно лететь в самолете, отдыхать, прийти в больницу и так далее. Третий: воспитание в духе традиционных семейных ценностей. Более 40% молодых людей говорят, что не хотят строить свою семью по образцу родительской, то есть в вопросе семьи им не с кого брать пример. Соответственно, нужны образцы поведения, за которыми можно идти", - сказала Кузнецова. Депутат добавила, что 90% опрошенных в ее Телеграм-канале, то есть около 60 тысяч человек, "высказались, что им не хватает положительных образов семей, отцов, матерей, на которые приятно смотреть, можно ориентироваться". "Есть еще одно исследование, изучили несколько тысяч российских многодетных семей, пытались выявить связь многодетности и разных факторов, например, образования. Выдвигали гипотезу, что у хорошо образованных меньше детей, чем у тех, у кого образование похуже. Не совпало. Перебрали и другие факторы – место жительства (город или село), доходы, религиозность (была гипотеза, что в религиозных семьях больше детей). Выяснилось, что и таких корреляций нет, а многодетные семьи в России очень разные", - сказала Кузнецова. И все же, по ее словам, исследователи выявили некоторую взаимосвязь. "Если в какой-то общности появлялась одна или две многодетные семьи, вокруг них другие знакомые семьи принимали решение стать многодетными. То есть это вопрос смелости. Чтобы люди больше рожали, нужна та самая смелость, которая есть у тех, кто сегодня уже стал многодетным, счастье, которое они распространяют вокруг себя, вдохновение", - подчеркнула зампред Госдумы, которая сама является мамой семерых детей. Она добавила, что по данным другого опроса, "более 70% россиян хотели бы иметь больше детей, чем сейчас". "Не время ли нам сегодня рассказывать о многодетных семьях, поддерживая их, давая возможность другим быть смелее в своих решениях? Конечно, волшебной палочки и простых ответов по этой теме нет - надо работать по всем направлениям. Но это наш труд, наша борьба за нашу Родину, и в этой борьбе мы должны победить", - заключила собеседница агентства. Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра Министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков. Монастырь Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.

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https://ria.ru/20240219/tsennosti-1928346236.html

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калужская область, россия, минск, анна кузнецова, федор достоевский, дмитрий певцов, госдума рф, сретенский монастырь, русская православная церковь, общество