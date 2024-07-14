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Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело

Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.07.2024

Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений" возбудили из-за пожара под Новороссийском, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:24

2024-07-14T23:24

2024-07-14T23:32

происшествия

лесной пожар под новороссийском

россия

новороссийск

приморский район

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений" возбудили из-за пожара под Новороссийском, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."По факту пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело. Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса России "Уничтожение/повреждение лесных насаждений", - написала Волк в своем Telegram-канале.Она добавила, что сотрудники МВД проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

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новороссийск

приморский район

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Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T23:24 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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