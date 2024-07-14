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Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело
Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.07.2024
Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений" возбудили из-за пожара под Новороссийском, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:24
2024-07-14T23:24
2024-07-14T23:32
происшествия
лесной пожар под новороссийском
россия
новороссийск
приморский район
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений" возбудили из-за пожара под Новороссийском, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."По факту пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело. Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса России "Уничтожение/повреждение лесных насаждений", - написала Волк в своем Telegram-канале.Она добавила, что сотрудники МВД проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.
россия
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T23:24
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском, Россия, Новороссийск, Приморский район, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ
Из-за пожара под Новороссийском возбудили уголовное дело
В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела из-за пожара под Новороссийском