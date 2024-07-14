https://ria.ru/20240714/chislo-1959654701.html

Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР

Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР - РИА Новости, 14.07.2024

Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР

Количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в ФБР. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:00

2024-07-14T23:00

2024-07-14T23:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в ФБР. "Онлайн мы видим, что выросло количество угрожающей риторики. Количество угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет", - заявил представитель Бюро журналистам в ходе специального брифинга. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959644545.html

https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959613991.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр