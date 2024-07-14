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Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР - РИА Новости, 14.07.2024
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23:00 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/chislo-1959654701.html
Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР
Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР - РИА Новости, 14.07.2024
Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР
Количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в ФБР. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:00
2024-07-14T23:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в ФБР. "Онлайн мы видим, что выросло количество угрожающей риторики. Количество угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет", - заявил представитель Бюро журналистам в ходе специального брифинга. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959644545.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР

ФБР: количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на Трампа

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в ФБР.
«
"Онлайн мы видим, что выросло количество угрожающей риторики. Количество угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет", - заявил представитель Бюро журналистам в ходе специального брифинга.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Трамп рассказал о планах после покушения на него
Вчера, 21:29
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Винтовка, из которой стреляли в Трампа, была куплена законно, сообщили СМИ
Вчера, 17:55
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБР
 
 
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