Количество онлайн-угроз выросло после покушения на Трампа, сообщило ФБР
ФБР: количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на Трампа
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в ФБР.
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"Онлайн мы видим, что выросло количество угрожающей риторики. Количество угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет", - заявил представитель Бюро журналистам в ходе специального брифинга.
Трамп рассказал о планах после покушения на него
Вчера, 21:29
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.