Рейтинг@Mail.ru
Бразилия в июне вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 14.07.2024 (обновлено: 07:10 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/braziliya-1959516684.html
Бразилия в июне вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России
Бразилия в июне вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 14.07.2024
Бразилия в июне вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России
Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России почти вдвое в годовом выражении - до 1,06 миллиона тонн на 683,5 миллиона долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:09
2024-07-14T07:10
бразилия
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России почти вдвое в годовом выражении - до 1,06 миллиона тонн на 683,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в июне Россия поставила в Бразилию 1,06 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше прошлогодних объемов. Одновременно увеличилась и стоимость поставок - в 1,9 раза, до 683,5 миллиона долларов. В результате страна осталась основным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Главным образом туда экспортировался дизель (582 миллиона долларов) и моторный бензин (101 миллион долларов). Вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Бразилию остаются США с 246,8 миллиона долларов. На третье место поднялась Индия, нарастившая поставки за год в 2,6 раза, а за месяц в 27 раз - до 146,7 миллиона долларов. Четвертым стал Оман, который год назад нефтепродукты в Бразилию вовсе не поставлял, а в прошлом месяце продал их сразу на 71 миллион долларов. Пятерку лидеров замыкает Испания с 42,8 миллиона долларов, при этом еще месяц назад страна была третьей с поставками на 91,3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240708/braziliya-1958283609.html
https://ria.ru/20240610/kofe-1952063497.html
бразилия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, сша, в мире
Бразилия, Россия, США, В мире
Бразилия в июне вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России

Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России до 1,06 миллиона тонн

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге
Флаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России почти вдвое в годовом выражении - до 1,06 миллиона тонн на 683,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в июне Россия поставила в Бразилию 1,06 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше прошлогодних объемов. Одновременно увеличилась и стоимость поставок - в 1,9 раза, до 683,5 миллиона долларов.
Отдел свежего мяса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое
8 июля, 16:33
В результате страна осталась основным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Главным образом туда экспортировался дизель (582 миллиона долларов) и моторный бензин (101 миллион долларов).
Вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Бразилию остаются США с 246,8 миллиона долларов. На третье место поднялась Индия, нарастившая поставки за год в 2,6 раза, а за месяц в 27 раз - до 146,7 миллиона долларов.
Четвертым стал Оман, который год назад нефтепродукты в Бразилию вовсе не поставлял, а в прошлом месяце продал их сразу на 71 миллион долларов. Пятерку лидеров замыкает Испания с 42,8 миллиона долларов, при этом еще месяц назад страна была третьей с поставками на 91,3 миллиона долларов.
Процесс обжарки зерен кофе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Бразилия нарастила экспорт кофе в Россию до рекордных показателей
10 июня, 21:05
 
БразилияРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала