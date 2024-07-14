https://ria.ru/20240714/bespilotnik-1959608396.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 14.07.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:22

2024-07-14T17:22

2024-07-14T17:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кировский район

вооруженные силы украины

нато

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА в 10.35", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что с 10.15 по 13.10 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html

https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html

донецкая народная республика

кировский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, нато, сцкк, донецк, происшествия