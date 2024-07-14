Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/bespilotnik-1959608396.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 14.07.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:22
2024-07-14T17:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы украины
нато
сцкк
донецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА в 10.35", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что с 10.15 по 13.10 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html
https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html
донецкая народная республика
кировский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d4a91a440afd6eece2695621b5c5478c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, нато, сцкк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК, Донецк, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА в 10.35", - говорится в сообщениях представительства.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине
Вчера, 15:16
Кроме того, представительство сообщило, что с 10.15 по 13.10 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКировский районВооруженные силы УкраиныНАТОСЦККДонецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала