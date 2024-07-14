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"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа
Президент США Джо Байден ведет опасную политику, поскольку он без раздумий может избавиться от бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:37
2024-07-14T14:37
2024-07-14T14:37
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет опасную политику, поскольку он без раздумий может избавиться от бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Он (Байден. — Прим. ред.) бы без колебаний убил Трампа или взорвал мир в ядерной войне", — отметил он.Дотком также подчеркнул, что именно Байден несет ответственность за всех погибших в прокси-конфликте с Россией. Кроме того, он обвинил главу Белого дома в том, что тот совершил акт международного терроризма, подорвав "Северные потоки".Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T14:37
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в мире, сша, германия, россия, дональд трамп, джо байден, megaupload, северный поток, покушение на дональда трампа
В мире, США, Германия, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Megaupload, Северный поток, Покушение на Дональда Трампа
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа
Дотком: Байден без колебаний способен избавиться от Трампа