Рейтинг@Mail.ru
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/bayden-1959577603.html
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа
Президент США Джо Байден ведет опасную политику, поскольку он без раздумий может избавиться от бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:37
2024-07-14T14:37
в мире
сша
германия
россия
дональд трамп
джо байден
megaupload
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет опасную политику, поскольку он без раздумий может избавиться от бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Он (Байден. — Прим. ред.) бы без колебаний убил Трампа или взорвал мир в ядерной войне", — отметил он.Дотком также подчеркнул, что именно Байден несет ответственность за всех погибших в прокси-конфликте с Россией. Кроме того, он обвинил главу Белого дома в том, что тот совершил акт международного терроризма, подорвав "Северные потоки".Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959555450.html
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T14:37
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_173:259:2559:2048_1920x0_80_0_0_0a3875c566413fa9b4f73d8541423363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, россия, дональд трамп, джо байден, megaupload, северный поток, покушение на дональда трампа
В мире, США, Германия, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Megaupload, Северный поток, Покушение на Дональда Трампа
"Без колебаний": в Германии обрушились на Байдена после покушения на Трампа

Дотком: Байден без колебаний способен избавиться от Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден ведет опасную политику, поскольку он без раздумий может избавиться от бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Он (Байден. — Прим. ред.) бы без колебаний убил Трампа или взорвал мир в ядерной войне", — отметил он.
Дотком также подчеркнул, что именно Байден несет ответственность за всех погибших в прокси-конфликте с Россией. Кроме того, он обвинил главу Белого дома в том, что тот совершил акт международного терроризма, подорвав "Северные потоки".
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Вчера, 12:01
 
В миреСШАГерманияРоссияДональд ТрампДжо БайденMegauploadСеверный потокПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала