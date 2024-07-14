https://ria.ru/20240714/bayden-1959534676.html

Штаб Байдена приостановил показ роликов на ТВ после покушения на Трампа

Штаб Байдена приостановил показ роликов на ТВ после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Штаб Байдена приостановил показ роликов на ТВ после покушения на Трампа

Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на митинге в субботу приостанавливает показ... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:40

2024-07-14T09:40

2024-07-14T09:42

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на митинге в субботу приостанавливает показ агитационных роликов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя штаба. Как отметил сотрудник штаба, кампания Байдена "приостанавливает все внешние коммуникации и работает над прекращением показа телевизионных роликов". Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Телеканал NBC News сообщил, что ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, им стал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

https://rsport.ria.ru/20240714/tramp-1959529199.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа