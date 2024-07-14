Штаб Байдена приостановил показ роликов на ТВ после покушения на Трампа
Штаб Байдена приостановил показ агитационных роликов после покушения на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Избирательный штаб президента США Джо Байдена после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на митинге в субботу приостанавливает показ агитационных роликов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя штаба.
Как отметил сотрудник штаба, кампания Байдена "приостанавливает все внешние коммуникации и работает над прекращением показа телевизионных роликов".
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Телеканал NBC News сообщил, что ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, им стал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.