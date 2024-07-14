https://ria.ru/20240714/ataka-1959586229.html

"Хезболла" заявила об атаке на израильский штаб

"Хезболла" заявила об атаке на израильский штаб - РИА Новости, 14.07.2024

"Хезболла" заявила об атаке на израильский штаб

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало израильский штаб эскадрильей пикирующих беспилотников. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:21

2024-07-14T15:21

2024-07-14T15:21

в мире

израиль

ливан

исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало израильский штаб эскадрильей пикирующих беспилотников. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) совершили в воскресенье воздушную атаку на новый штаб 91-й дивизии эскадрильей пикирующих беспилотников", - говорится в заявлении движения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.

https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240703/ataka-1957196410.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году