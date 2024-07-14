https://ria.ru/20240714/ancient-1959255837.html

"Фантастически точно". Раскрыт секрет самой загадочной технологии древности

"Фантастически точно". Раскрыт секрет самой загадочной технологии древности - РИА Новости, 14.07.2024

"Фантастически точно". Раскрыт секрет самой загадочной технологии древности

Антикитерский механизм — древнейший аналоговый компьютер — сохранился лишь частично. Теперь недостающие элементы удалось восстановить — для этого пришлось... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:00

2024-07-14T08:00

2024-07-14T08:02

наука

археология

космос - риа наука

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Антикитерский механизм — древнейший аналоговый компьютер — сохранился лишь частично. Теперь недостающие элементы удалось восстановить — для этого пришлось применить методы из астрофизики. Но, как часто бывает, решение одной загадки породило новые.Первый компьютерОбломки античного корабля у острова Андикитира (или Антикитера) водолазы обнаружили в 1900-м. На поверхность подняли несколько шедевров античного ваяния. Неожиданно среди фрагментов, которые поначалу приняли за обломки скульптур, увидели шестеренки. Бронзовые детали подверглись коррозии и покрылись морскими отложениями.Всего было найдено три части устройства. С 1950-х их пристально изучали методами современной науки. Например, использовали компьютерную томографию. В результате создали убедительную реконструкцию.Выяснилось, что механизм представлял собой ранний образец аналогового компьютера, который позволял рассчитывать движение небесных тел и предсказывать четыре десятка астрономических событий, в частности солнечные затмения и положение планет.Изделие, которое попало в руки ученых, датировали II веком до нашей эры. Из письменных источников известно, что подобные системы конструировал еще Архимед, живший за сто лет до этого.Каникулы астрофизиковПрактически все возможные элементы механизма сегодня реконструированы. Среди них: 30 бронзовых шестерен, бронзовые панели со стрелками, деревянный корпус. Оставалось неясным, какой календарь использовали. В те времена бытовали два: лунный древнегреческий (354 дня) и египетский (365). Дни отмечались отверстиями на специальном бронзовом кольце, частично сохранившемся.Влогер Крис Будиселик решил сделать копию кольца. Его расчеты показали, что число может варьироваться от 347 до 367. Астрофизики из Университета Глазго взялись уточнить эти данные в свободное от работы время. Их исследование опубликовано в The Horological Journal.Профессор Грэм Воан из Школы физики и астрономии потратил рождественские каникулы на то, чтобы определить количество отверстий. Он применил байесовский анализ — метод, используемый для расчета случайных переменных. Результат: 354 или 355 отверстий.Коллега Воана Джозеф Бейли из Института гравитационных исследований университета пошел дальше и адаптировал для той же цели инструмент из сложнейшей области астрофизики.Черные дыры и древние грекиКак показал Альберт Эйнштейн в общей теории относительности, пространство и время — это единое целое. Из-за движения объектов, обладающих массой, по нему проходит нечто вроде ряби — гравитационные волны. Чем массивнее объект, тем они заметнее. Но даже самые сильные заметить непросто — искривление не превышает тысячные доли протона или нейтрона.Чтобы уловить эти волны, построили LIGO — две обсерватории на противоположных концах континентальной части США. Они фиксируют волну с разницей в десять миллисекунд, что позволяет выявить источник. Впервые поймали такое искривление в 2015-м, когда произошло слияние двух черных звезд.LIGO требует тончайшей настройки, а данные обсерваторий — точнейшей интерпретации. Бейли адаптировал методы анализа для изучения антикитерского механизма. Сложнейшие вычисления дали тот же ответ: 354 или 355. Таким образом, предположение, что календарь был лунным, подтвердилось.При этом радиус календарного кольца составлял 77,1 миллиметра. Отверстия же были позиционированы "с необычайной точностью": расстояние между каждым — всего 0,028 миллиметра.Бейли восхитился работой античных мастеров: "Расположение отверстий требовало высокоточных методов измерения и невероятно твердой руки". Каким образом древние греки сумели сделать это без современных приборов и инструментов — новый вопрос, на который теперь предстоит ответить исследователям.

https://ria.ru/20240519/egipet-1946712368.html

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археология, космос - риа наука