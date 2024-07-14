https://ria.ru/20240714/amerika-1959509203.html

В Латинской Америке высказались о ранении Трампа

В Латинской Америке высказались о ранении Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В Латинской Америке высказались о ранении Трампа

Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании -... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T04:29

2024-07-14T04:29

2024-07-14T08:28

в мире

сша

куба

пенсильвания

дональд трамп

николас мадуро

мигель диас-канель бермудес

покушение на дональда трампа

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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии. "Пусть бог благословит народ США и даст ему мир, спокойствие. Мы были соперниками, но я желаю (экс-)президенту Трампу здоровья и долгой жизни и отвергаю это покушение. Я также был объектом покушения, была сотня попыток убить меня, но всегда бог вносил свою лепту. Мы здесь, здоровые, живые и с победой!" - заявил Мадуро на митинге в штате Карабобо, трансляция которого идет в его блоге в Х. Ранее Трамп прервал выступление на встрече со сторонниками в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. СМИ пишут, что стрельба расследуется как покушение на убийство Дональда Трампа. "Будучи жертвой нападений и терроризма на протяжении 65 лет, Куба подтверждает свою историческую позицию осуждения всех форм насилия. Оружейный бизнес и эскалация политического насилия в США приводят к инцидентам, подобным тому, который произошел в эту субботу", - написал после этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге в Х. Комментируя стрельбу на митинге в США и ранение Трампа, сальвадорский лидер Найиб Букеле написал в блоге в Х одно слово: "Демократия?". "Путь насилия – это не путь демократии. Я сожалею и осуждаю нападение, которому подвергся кандидат Трамп в США, и надеюсь на его скорейшее выздоровление", - написал в Х президент Гватемалы Бернардо Аревало. "Нападение на бывшего президента Дональда Трампа должны быть решительно отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо", - написал в Х президент Бразилии Луис Инасиу да Силва. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что насилие порождает насилие, выразив сожаление в связи с тем, что оно происходит в ходе избирательного процесса в США, а президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал на его иррациональность и бесчеловечность.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240714/snayper-1959509044.html

https://ria.ru/20240714/borrel-1959503245.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T04:29 true PT1M33S

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в мире, сша, куба, пенсильвания, дональд трамп, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес, покушение на дональда трампа