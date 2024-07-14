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В Латинской Америке высказались о ранении Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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04:29 14.07.2024 (обновлено: 08:28 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/amerika-1959509203.html
В Латинской Америке высказались о ранении Трампа
В Латинской Америке высказались о ранении Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В Латинской Америке высказались о ранении Трампа
Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании -... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:29
2024-07-14T08:28
в мире
сша
куба
пенсильвания
дональд трамп
николас мадуро
мигель диас-канель бермудес
покушение на дональда трампа
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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии. "Пусть бог благословит народ США и даст ему мир, спокойствие. Мы были соперниками, но я желаю (экс-)президенту Трампу здоровья и долгой жизни и отвергаю это покушение. Я также был объектом покушения, была сотня попыток убить меня, но всегда бог вносил свою лепту. Мы здесь, здоровые, живые и с победой!" - заявил Мадуро на митинге в штате Карабобо, трансляция которого идет в его блоге в Х. Ранее Трамп прервал выступление на встрече со сторонниками в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. СМИ пишут, что стрельба расследуется как покушение на убийство Дональда Трампа. "Будучи жертвой нападений и терроризма на протяжении 65 лет, Куба подтверждает свою историческую позицию осуждения всех форм насилия. Оружейный бизнес и эскалация политического насилия в США приводят к инцидентам, подобным тому, который произошел в эту субботу", - написал после этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге в Х. Комментируя стрельбу на митинге в США и ранение Трампа, сальвадорский лидер Найиб Букеле написал в блоге в Х одно слово: "Демократия?". "Путь насилия – это не путь демократии. Я сожалею и осуждаю нападение, которому подвергся кандидат Трамп в США, и надеюсь на его скорейшее выздоровление", - написал в Х президент Гватемалы Бернардо Аревало. "Нападение на бывшего президента Дональда Трампа должны быть решительно отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо", - написал в Х президент Бразилии Луис Инасиу да Силва. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что насилие порождает насилие, выразив сожаление в связи с тем, что оно происходит в ходе избирательного процесса в США, а президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал на его иррациональность и бесчеловечность.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
https://ria.ru/20240714/snayper-1959509044.html
https://ria.ru/20240714/borrel-1959503245.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, куба, пенсильвания, дональд трамп, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес, покушение на дональда трампа
В мире, США, Куба, Пенсильвания, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Покушение на Дональда Трампа
В Латинской Америке высказались о ранении Трампа

Лидеры Латинской Америки по-разному отреагировали на ранение Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии.
"Пусть бог благословит народ США и даст ему мир, спокойствие. Мы были соперниками, но я желаю (экс-)президенту Трампу здоровья и долгой жизни и отвергаю это покушение. Я также был объектом покушения, была сотня попыток убить меня, но всегда бог вносил свою лепту. Мы здесь, здоровые, живые и с победой!" - заявил Мадуро на митинге в штате Карабобо, трансляция которого идет в его блоге в Х.
Ранее Трамп прервал выступление на встрече со сторонниками в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. СМИ пишут, что стрельба расследуется как покушение на убийство Дональда Трампа.
"Будучи жертвой нападений и терроризма на протяжении 65 лет, Куба подтверждает свою историческую позицию осуждения всех форм насилия. Оружейный бизнес и эскалация политического насилия в США приводят к инцидентам, подобным тому, который произошел в эту субботу", - написал после этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге в Х.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ужасающий финал": американские консерваторы осудили покушение на Трампа
03:22
Комментируя стрельбу на митинге в США и ранение Трампа, сальвадорский лидер Найиб Букеле написал в блоге в Х одно слово: "Демократия?".
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Подозреваемый в стрельбе на Трампа не имел связей за рубежом, пишут СМИ
04:21
"Путь насилия – это не путь демократии. Я сожалею и осуждаю нападение, которому подвергся кандидат Трамп в США, и надеюсь на его скорейшее выздоровление", - написал в Х президент Гватемалы Бернардо Аревало.
"Нападение на бывшего президента Дональда Трампа должны быть решительно отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо", - написал в Х президент Бразилии Луис Инасиу да Силва.
Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что насилие порождает насилие, выразив сожаление в связи с тем, что оно происходит в ходе избирательного процесса в США, а президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал на его иррациональность и бесчеловечность.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"В очередной раз". Боррель осудил нападение на Трампа
02:47
 
В миреСШАКубаПенсильванияДональд ТрампНиколас МадуроМигель Диас-Канель БермудесПокушение на Дональда Трампа
 
 
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